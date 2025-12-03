کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به لایروبی، اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب مزارع و باغات اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود که کشاورزان نسبت به لایروبی، اصلاح و پاکسازی آبراهه ها و کانال های انتقال آب مزارع و باغات اقدام کنند.

 وی با تاکید بر خودداری از چرای دام و عدم تردد عشایر در حاشیه رودخانه و مسیل ها افزود: مدیریت تغذیه آبزیان و جلوگیری از ورود روان آب به استخرها و همچنین هوادهی و غذا دهی در استخرهای پرورش آبزیان در دستور کار قرار بگیرد.

غلامی با تاکید بر عایق بندی سالن های پرورشی و بستن دریچه گلخانه جهت جلوگیری از ورود آب باران بیان کرد: گلخانه داران ضمن اطمینان از استحکام سازه های موقت نسبت به کنترل پوشش گلخانه و سالن های پرورشی در برابر نفوذ سرما اقدام کنند. 

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان نسبت به ترمیم و عایق بندی تاسیسات و انجام تدابیر لازم ایمنی و کنترل استحکام تاسیسات اقدام کنند.

براساس آمار  مجموع بارش از ابتدای سال زراعی تا ۱۰ آذرماه ۴ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲۹.۸ میلی متر و دوره بلندمدت ۳۵.۸ میلی متر است که این امر کاهش ۸۶.۶ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۸۸.۹ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی، امروز در برخی نقاط استان های کرمانشاه، لزستان، ایلام، همدان، مرکزی،قم، البرز، تهران، اصفهان، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استان های خوزستان، چهار محال و بختیاری، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ارتفاعات استان قزوین و چهارشنبه در استان های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویر احمد، ارتفاعات استان های البرز، قزوین، تهران و بصورت پراکنده در استان های خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و شمال استان های خوزستان و فارس بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و مناطق مستعد تگرگ رخ می دهد.

شدت بارش چهارشنبه در گیلان، مازندران و کلستان خواهد بود و پنج شنبه برای استان های ساحلی دریای خزر، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و ارتفاعات البرز شرقی و استان هرمزگان و جزایر خلیج فارش بارش پراکنده باران گاهی رعد و برق و وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.


