بسیج بازوی ترویج کشاورزی + فیلم

فعالیت بسیج در کشاورزی، بهره‌وری در تولید محصولات راهبردی را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول بسیج جامعه کشاورزی گفت: بسیج به صورت شبکه منسجم در کنار کشاورزان فعالیت می‌کند تا با انتقال گام به گام آموزش‌های علمی، افزایش بهره‌وری در محصولات راهبردی محقق شود.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
کشاورزی بدون اب نداریم
اب پیدا کن
۰
۰
پاسخ دادن