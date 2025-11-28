باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام‌جمعه قم، امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با تفسیر آیه ۶ سوره مبارکه فتح گفت: خداوند منافقان را به سرانجامی تلخ هشدار داده و بیان می‌کند که سوءظن آنان به خداوند موجب سقوطشان در پایین‌ترین درجات جهنم خواهد شد.

او افزود: مؤمنان به دلیل اعتماد به وعده‌های الهی در آرامش‌اند، اما منافقان و مشرکان همواره در اضطراب و سرانجامی ناخوشایند خواهند داشت.

امام‌جمعه قم در ادامه به ویژگی‌های امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) در روایات، شناخت مؤمنان و منافقان را در گرو جایگاه علی(ع) و حضرت زهرا(س) دانسته و تأکید کرده‌اند که حضرت زهرا(س) با افشای چهره منافقان، مأموریت مهمی را به انجام رساندند.

او. در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب توجه مضاعف به بسیج را ضروری دانستند و تأکید کردند:بسیج نیرویی مؤمن، پای‌کار و ولایت‌مدار است که پشتوانه مقاومت در جهان محسوب می‌شود. ایشان همچنین اتحاد ملی، حمایت از دولت، پرهیز از اسراف و ارتباط قلبی با خداوند را از دیگر محورهای مهم سخنان رهبر انقلاب برشمردند.

امام‌ جمعه قم با اشاره به اهمیت نهاد خانواده، آن را کانون اصلی تربیت و انتقال ارزش‌های دینی دانست و گفت: ازدواج سنت پیامبر و محبوب خداوند است، در حالی که طلاق ناپسندترین حلال‌ها محسوب می‌شود.

او هشدار داد:برخی مشاوران بی‌تعهد با تشویق به طلاق و سقط‌جنین، بنیان خانواده‌ها را متزلزل می‌کنند و زنان باید در مراقبت از فرزندان نقش جدی ایفا کنند.

آیت‌الله سعیدی در پایان خطبه‌های نمازجمعه قم با اشاره به سالروز وفات آیت‌الله اراکی، از علمای برجسته‌ای که پیش از انقلاب بر اقامه نمازجمعه تأکید داشتند، گفت: هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش است که همواره مقتدرانه در برابر دشمنان ایستاده است.

او همچنین به سالروز شهادت دانشمند شهید محسن فخری‌زاده در هفتم آذر و دکتر شهریاری در هشتم آذر اشاره و تأکید کرد:بزرگداشت این شهدا یادآور هزینه‌های سنگینی است که ملت ایران برای حفظ نظام و دستاوردهای انقلاب پرداخته است.