باشگاه خبرنگاران جوان - ناخدا دوم مهدی اورکی که به مناسبت هفتم آذر «روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی»، پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز اصفهان سخن می‌گفت، با ارائه گزارشی از پیشرفت‌های این نیرو در چهار دهه اخیر و نقش بسزای آن در تأمین امنیت پایدار کشور افزود: نیروی دریایی کشورمان با اتکا به توان متخصصان داخلی و ایمان و تعهد کارکنانش، امروز قادر است بخش مهمی از تجهیزات، قطعات و سازه‌های مورد نیاز عملیات دریایی را طراحی و تولید کند.

وی اضافه کرد: طراحی و ساخت ناوچه‌های موشک‌انداز «پیکان» و «جوشن»، طراحی و ساخت شناور‌های زیرسطحی در تُناژ‌های مختلف، راه‌اندازی خط تولید زیردریایی‌های کلاس «غدیر» و ساخت زیردریایی «قاطع» از دستاورد‌های صنعتی نیروی دریایی ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

رییس دفتر نمایندگی نیروی دریایی ارتش در اصفهان همچنین به ادامه روند ساخت ناوشکن‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: ساخت ناوشکن «جماران» و تداوم این مسیر در پروژه ناوشکن‌های «دماوند»، «دیلمان» و «سهند» نشاندهنده رسیدن ایران به توان طراحی و تولید شناور‌های راهبردی است.

اورکی تأکید کرد: ساخت ناوشکن‌های بومی موجب شد ایران در سطح نیرو‌های دریایی پیشرفته جهان قرار گیرد.

وی گفت: این نیرو برای مقابله با تهدیدات دریایی، تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و دفاع از منافع کشور در آب‌های آزاد از جمله دریای سرخ، شمال اقیانوس هند و حتی مدیترانه، حضور مؤثر داشته است.

تقویت دیپلماسی دفاعی کشور در دریا

وی گفت: نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۹۰ با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش نقش ایران در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی به اجلاس نیروی اقیانوس هند پیوست.

اورکی، تقویت دفاع همه‌جانبه، توسعه روابط دریایی با کشور‌های دوست و همسایه و حضور فعال در مجامع بین‌المللی را از اهداف این عضویت برشمرد.

وی با اشاره به سیاست کلان کشور در توسعه سواحل جنوب شرقی گفت: ایجاد و گسترش پایگاه‌های دریایی در سواحل مکران یکی از اقدامات مهم نیروی دریایی ارتش بوده که نقش مهمی در افزایش توان دفاعی و پشتیبانی دریایی کشور داشته است.

وی خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش در چهار دهه گذشته و در مقاطع مختلف از جمله در عملیات مهم دفاعی، نقش مؤثر ایفا کرده است.

رییس دفتر نمایندگی نیروی دریایی ارتش در اصفهان گفت: امروز ما با تکیه بر تخصص داخلی و تلاش مستمر کارکنان خود، علاوه بر حفاظت از مرز‌های آبی، توان اثرگذاری بر حوزه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور را داریم و این رویکرد با قدرت نیز ادامه خواهد یافت.