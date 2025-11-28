مدارس و دانشگاه‌های استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس طی فردا شنبه ۸ آذرماه دورکار خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق معتمدیان عصر امروز -جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴- از تشکیل پنجمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: تمامی اعضای کارگروه، گزارشات لازم را در این جلسه ارائه دادند که طبق این گزارشات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

استاندار تهران با اشاره به داده‌ها و جمع بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل باشند و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس طی فردا شنبه ۸ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

مقام‌عالی دولت در استان تهران درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نیز بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، به جز دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم و نظر مدیران، استفاده از دورکاری وجود دارد و بانک‌ها نیز به صورت کشیک فعال خواهند بود.

وی اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند، ممنوع است.

استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقفگاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود. 

وی افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهر‌های استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد. همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

معتمدیان همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و خودمراقبتی می‌باشند.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: استانداری تهران ، تعطیلی مدارس ، تعطیلی دانشگاه‌ها
خبرهای مرتبط
برخی مدیران با آغاز پاییز از خواب بیدار و متوجه بحران آلودگی هوا می‌شوند
استاندار تهران خبر داد:
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم آلودگی هوا در تهران/ هوا «ناسالم» برای همه
۴ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار می‌شود
اثرات مخرب «گُل» در ایران از تمام مخدر‌های دیگر بالاتر است
خودرو‌های داخلی؛ عامل بیش از ۹۰ درصد تصادفات جاده‌ای کشور
سه نقطه حادثه خیز درشاهراه های ارتباطی منطقه ۱۸ ایمن سازی شد
با اکثریت آرا دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ابقا شد
پاکسازی محور تجریش تا شریعتی از بساط گستران با تأکید بر لزوم گذر‌های آزاد و ایمن
آخرین اخبار
جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار می‌شود
اثرات مخرب «گُل» در ایران از تمام مخدر‌های دیگر بالاتر است
با اکثریت آرا دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ابقا شد
سه نقطه حادثه خیز درشاهراه های ارتباطی منطقه ۱۸ ایمن سازی شد
پاکسازی محور تجریش تا شریعتی از بساط گستران با تأکید بر لزوم گذر‌های آزاد و ایمن
خودرو‌های داخلی؛ عامل بیش از ۹۰ درصد تصادفات جاده‌ای کشور
۴ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
تداوم آلودگی هوا در تهران/ هوا «ناسالم» برای همه
تکمیل روند تسویه حساب قرارداد‌های حج تمتع ۱۴۰۴
تیم متروی تهران هفته آینده به کربلا می‌رود
سرقت به عنف و زورگیری از جرایم سنگین محسوب می‌شود
جزئیات سانحه سقوط کامیون در گودال؛ دو کارگر جان باختند
آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع استان گلستان مهار شد