معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به مراقبت و واکسیناسیون طیور، امسال گزارشی از شیوع آنفلوانزا فوق حاد پرندگان گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به مراقبت ها، رصد و پایش های صورت گرفته، گزارشات هرگونه بیماری در صنعت طیور رصد می کنند تا با مراقبت گزارشی از بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نداشته باشیم.

به گفته وی، امسال گزارشی از شیوع آنفلوانزا فوق حاد پرندگان گزارش نشده است که این امر مهم‌نتیجه اقدام خوب بهداشتی توسط مرغداران و دامپزشکی بوده است.

رفیعی پور با بیان اینکه واکسیناسیون طیور به طور مرتب علیه بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در حال انجام است، افزود: واکسیناسیون طیور وارداتی و داخلی در حال انجام است که براین اساس وفور و تنوع و در دسترس بودن واکسن ها به اقدامات پیشگیری و کنترلی علیه بیماری های استراتژیک کمک می کند.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: این واکسن ها نسبت به توانمندی تولیدکنندگان داخل تولید می کنند که براین اساس نباید کمبود واکسن و تنوع آن را داشته باشیم و همواره وفور و تنوع واکسن ها به کنترل بیماری ها کمک می کند.

