وزارت برق عراق اعلام کرد که به دلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداری توسط ایران بر روی خطوط لوله، پمپاژ گاز طبیعی ایران به طور کامل متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت برق عراق امروز جمعه، از توقف پمپاژ گاز ایران خبر داد و اعلام کرد که عملیات پمپاژ طی چند روز آینده از سر گرفته خواهد شد.

احمد موسی، سخنگوی این وزارتخانه به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: طرف ایرانی نامه‌ای به وزارت برق ارسال کرده است مبنی بر توقف کامل پمپاژ به مدت یک هفته به دلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداری بر روی خطوط لوله انتقال گاز که توسط ایران در داخل خاک خود انجام می‌شود.

او اشاره کرد که  سه روز از توقف پمپاژ گاز گذشته است و پمپاژ مجددا پس از گذشت چهار روز دیگر و تکمیل تعمیرات، آغاز خواهد شد.

این مقام عراقی افزود: وزارت برق برای تأمین سوخت نیروگاه‌های برق به سوخت جایگزین داخلی روی آورده است و اوضاع در حال حاضر از طریق کنترل بر تولید، تحت کنترل است.

او توضیح داد که وزارت برق با انجام عملیات تعمیر، گسترش و بازسازی در ایستگاه‌های تولید، برای اوج بار زمستانی آماده شده است، و هماهنگی با وزارت نفت برای تأمین نیاز داخلی تا زمان از سرگیری پمپاژ گاز ایران وجود دارد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

Finland
ناشناس
۲۰:۱۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
باید مازوت سوزی نیروگاه های حرارتی متوقف شود و تزریق گاز مایع به نیروگاه ها آغاز شود
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۷:۲۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
واقعا عراق از گاز ایران برای تولید برق استفاده میکنه بعد نیروگاه های ایران مازوت سوزی میکنن
شرم بر شما
جون عراق ها مهم تر از ایرانی ها
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
بحران گاز در زمستان. تعمیرات بهانست. تابستون گاز ذخیره نکردن.
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
سالانه چقدر آید ایران میشود با صادر کردن گاز به عراق و یا گاز مجانی صادر میشود ؟؟؟ اگر پول بدهند که احتمالا هم نمیدهند گاز مجانی صادر میشود این آلودگی شهر ها این از خسارات که به کشور وارد میشود این تعطیلی های پشت سرهم این دود های سمی که تو ریه های ملت میرود سرطان زا هست آیا خسارتش چند برابر نیست ؟؟؟ واقعا مسولان ما چه فکری کردند تمام کارخانه ها و کارگاه ها مازوت سوزی میکنند بخاطر نبود گاز اون شما هنوز هم گاز به عراق صادر میکنید ؟؟؟ واقعا شرم بر شما عراق چی برای ما صادر می‌کنه ؟؟؟ عراق اگر دلسوز ما بود می‌گفت الان که شما تو تحریک سخت هستید وضعیت مالی و اقتصادی ما هم خیلی خوب هست غرامت جنگ ۸ ساله را به شما میدهیم با پول امروز
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
,ایران الان تو ۳ نیروگاه برق خودش داره مازوت میسوزونه چرا اصلا گاز رو به عراق صادر میکنه وقتی الان چند روزه بخاطر آلودگی هوا چند شهر بزرگ رو تعطیل میکنند چرا گاز رو صادرمیکنه درحالیکه میتونه در نیروگاه خودش استفاده کنه وهوارو آلوده تر نکنه
۲
۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
برای اینکه مسولان ایران ایرانی نیستند اگر بودند برای وطن و مردم این همه هزینه درست نمیکردند دود و آلودگی کلان شهر ها جوری شده که مردم برای نفس کشیدن هم نفس دیگه ندارند کارخانه ها مازوت سوزی میکنند بخاطر نبود گاز اون وقت کاز به عراق صادر میکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
نامردا بنزینا گرون نکنید
۱
۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
شما میگید گاز نداریم براچی صادر میکنید به عراق!
۲
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
جالبه تحریمیم
اما همه چی صادر میکنیم
اما تو واردات میگیم تحریمیم
۱
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
این کلک بنی اسرائیلی هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
بجز دروغگویی از مسولان حرف راست نشنییدیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
دروغ.
الان جایگاه های گاز بعضا یک هفته هست که تعطیل هستند.
۱
۱
