وزارت برق عراق اعلام کرد که به دلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداری توسط ایران بر روی خطوط لوله، پمپاژ گاز طبیعی ایران به طور کامل متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت برق عراق امروز جمعه، از توقف پمپاژ گاز ایران خبر داد و اعلام کرد که عملیات پمپاژ طی چند روز آینده از سر گرفته خواهد شد.
احمد موسی، سخنگوی این وزارتخانه به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: طرف ایرانی نامهای به وزارت برق ارسال کرده است مبنی بر توقف کامل پمپاژ به مدت یک هفته به دلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداری بر روی خطوط لوله انتقال گاز که توسط ایران در داخل خاک خود انجام میشود.
او اشاره کرد که سه روز از توقف پمپاژ گاز گذشته است و پمپاژ مجددا پس از گذشت چهار روز دیگر و تکمیل تعمیرات، آغاز خواهد شد.
این مقام عراقی افزود: وزارت برق برای تأمین سوخت نیروگاههای برق به سوخت جایگزین داخلی روی آورده است و اوضاع در حال حاضر از طریق کنترل بر تولید، تحت کنترل است.
او توضیح داد که وزارت برق با انجام عملیات تعمیر، گسترش و بازسازی در ایستگاههای تولید، برای اوج بار زمستانی آماده شده است، و هماهنگی با وزارت نفت برای تأمین نیاز داخلی تا زمان از سرگیری پمپاژ گاز ایران وجود دارد.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)