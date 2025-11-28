سخنگوی وزارت خارجه ایران، حمله تروریستی در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت «ختلان» در تاجیکستان که منجر به کشته شدن سه شهروند چینی شاغل در این کشور شد را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک موضع‌گیری رسانه‌ای، حمله تروریستی در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت «ختلان» در تاجیکستان که منجر به کشته شدن سه شهروند چینی شاغل در این کشور شد را محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، با دولت‌های تاجیکستان و چین اعلام همبستگی کرد.

وی با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم، بر ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.

منبع: وزارت خارجه ایران

برچسب ها: وزارت خارجه ایران ، تاجیکستان ، چین
