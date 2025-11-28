تیم استقلال جویبار به سرمربیگری کمیل قاسمی نتیجه مسابقه بزرگ لیگ برتر کشتی کشور را به شاگردان رضا یزدانی در بانک شهر واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه B بعد از ظهر امروز -جمعه- در شهر تنکابن برگزار شد.
در این دیدار حساس و نفسگیر تیم بانک شهر توانست با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی دست پیدا کند و با گرفتن انتقام شکست دور رفت، صدرنشین این گروه شود.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است)
بانک شهر ۷ – استقلال جویبار ۳،
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۳ – علی یحییپور ۲،
۶۱ کیلوگرم: رضا اطری ۲ – علی قلیزادگان صفر
۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیمزاده ۳ – شامیل ممدوف ۸،
۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۱ – محمد بخشی ۴،
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۷ – امیرحسین حسینی ۴،
۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۴ – سبحان رحمانی ۳،
۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی صفر – ابراهیم کادیف ۵،
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۳ – امیرحسین فیروزپور صفر
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۵ – احمد بذری صفر
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۲ – امیررضا صحرایی ۱