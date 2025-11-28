در یورش سحرگاهی رژیم صهیونیستی به روستای «بیت‌جن» جنوب سوریه، دست‌کم ۱۳ غیرنظامی از جمله دو کودک به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  در حمله امروز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، دست کم ۱۳ نفر به شهادت رسیدند که برخی از آنان کودک بودند. همچنین ۲۵ نفر زخمی شدند و  به طور جداگانه گزارش شده که چندین نظامی اسرائیلی نیز مجروح شده‌اند.

رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که دو کودک در میان شهدای حمله‌ی سحرگاهی رژیم صهیونیستی به روستای «بیت جن» بودند.

بر اساس گزارش‌ها، سحرگاه امروز نظامیان اسرائیلی به روستای «بیت جن» در جنوب سوریه یورش بردند. در واکنش به این اقدام تجاوزکارانه، ساکنان محلی که غالبا کشاورز و دامدار بودند، نظامیان اسرائیلی را محاصره کرده و بین آنها درگیری مسلحانه رخ داده است. در ادامه رژیم صهیونیستی با حملات هوایی تلاش کرده نظامیان خود را عقب بکشد.

وزارت امور خارجه سوریه این «حمله جنایتکارانه» را محکوم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که «هدف قرار دادن بیت جن توسط نیرو‌های اشغالگر با گلوله‌باران وحشیانه و عمدی، پس از تهاجم ناموفق آنها، یک جنایت جنگی تمام عیار است.»

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، پیکر‌های حداقل پنج سوری، از جمله دو کودک، به بیمارستان ملی جولان در شهر السلام در استان قنیطره منتقل شده است. این گزارش افزود که پهپاد‌های اسرائیلی نیز همچنان بر فراز این منطقه پرواز می‌کنند.

در همین حال، دفاع مدنی سوریه اعلام کرد که تیم‌های آنها قادر به ورود به روستای «بیت جن» برای نجات مجروحان نیستند، زیرا ارتش صهیونیستی همچنان هر خودرویی که حرکت کند را هدف قرار می‌دهند.

اسامه بن جاوید، خبرنگار الجزیره در خصوص حمله امروز گفت که اکثر قریب به اتفاق قربانیان یورش امروز غیر نظامی و فقط کشاورز و چوپان بوده‌اند. 

از زمان خروج بشار اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه از کشور و روی کار آمدن دولت موقت جدید، رژیم صهیونیستی اشغال جنوب سوریه را گسترش داده و تهاجمات آن گستاخانه‌تر، مکررتر و خشونت‌آمیزتر شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنوب سوریه ، یورش رژیم صهیونیستی ، شهادت غیرنظامیان
