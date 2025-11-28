رییس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: عملکرد چهار ساله فدراسیون من در بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص می‌شود و بعد از آن بازی‌ها یقه من را بگیرید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد انوشیروانی عصر جمعه در نشست خبری فدراسیون وزنه‌برداری در مورد انتقاداتی که به عملکرد وزنه‌برداری در بازی‌های کشوری اسلامی ریاض وارد شد، بیان کرد: قبول داریم که تعداد مدال‌های طلا کم بود اما در بررسی‌ها باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت. وزنه‌برداری دارد پوست اندازی می‌کند و ما با  وجود خالی بودن دست‌مان داریم نسل می‌سازیم. قطعا در این مسیر با چنین نتایجی هم مواجه می‌شویم. نگاه ما به المپیک لس آنجلس و المپیک ۲۰۳۲ است. حتما نتیجه را در المپیک خواهید دید و همه به جواب می‌رسند که وزنه‌برداری به دنبال ظرفیت‌سازی برای المپیک است. خودم من به عنوان  رییس فدراسیون از نتایج بازی‌های آسیایی هانگژو و المپیک پاریس ناراحت هستم و می‌خواهم که دیگر تکرار نشود. 

او ادامه داد: جوانان‌هایی داریم که به یک قدمی رقیبان جهانی خود رسیدند؛ بروید روند رشدشان را بررسی کنید. 

انوشیروانی با اشاره به در پیش بودن بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: عملکرد چهار ساله من را در ناگویا بررسی کنید و آن‌جا یقه ما را بگیرید که چرا نتیجه خوب نگرفتید. 

رییس فدراسیون وزنه برداری در مورد تعیین تکلیف کراسفیت تاکید کرد: با آقای جلود صحبت کردیم و توصیه کرد تمرکز روی وزنه‌برداری باشد و وزیر هر تصمیمی بگیرد تمکین می‌کنیم. هدف ما  کمک به کراسفیت بوده و هست.  وزیر تصمیم بگیرد کراسفیت از وزنه‌برداری برود، تمکین می‌کنیم  و اگر تشخیص بدهد بماند با قدرت کارمان را می‌کنیم. ما در این مدت کراسفیت را سازماندهی کردیم و سلامت کار را بالا بردیم و حاشیه‌ها را کم کردیم. وزیر هر تصمیمی بگیرد ما می‌پذیریم. کراسفیت جامعه بزرگی شده و نیاز به مدیریت قوی دارد و نیاز دارد فدراسیونی مانند وزنه‌برداری یا فدراسیون دیگری بالای سرش باشد. 

