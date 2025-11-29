باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در چند روز گذشته، پیامکی به برخی از هموطنان ارسال شده که در آن به سرپرستان خانوار اعلام شده برای اعلام شماره حساب یارانه خود به سامانه مشخصی مراجعه کنند. به همین منظور، به توضیح جزئیات این سامانه و شایعات مرتبط با آن پرداخته‌ایم.

این سامانه به دو گروه اصلی مرتبط است: ۱. افرادی که برای نخستین بار می‌خواهند یارانه نقدی دریافت کنند.۲. افرادی که به عنوان سرپرست خانوار شناسایی شده و از زیر مجموعه قبلی خود جدا شده‌اند.

نحوه ثبت شماره حساب

برای ثبت شماره حساب یارانه، سرپرستان خانوار باید به سامانه مراجعه کرده و شماره حساب خود را بدون کد «ایران» (آی آر) وارد کنند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عدم مراجعه به این سامانه، یارانه افراد ممکن است قطع شود.

گفتنی است که نیازی نیست همه ذی‌نفعان یارانه‌ بگیر به این سامانه مراجعه کنند. فقط افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند، ملزم به انجام این کار هستند.

روند ثبت‌نام برای افراد جدید

در همین رابطه‌حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: افراد جدیدی که به تازگی ازدواج کرده‌اند یا صاحب فرزند شده‌اند و یا به هر دلیلی به عنوان سرپرست خانوار شناسایی می‌شوند، اطلاعات آن‌ها به صورت خودکار از طریق سامانه ثبت احوال به سازمان هدفمندی یارانه‌ها انتقال داده می‌شود این امر باعث کاهش مراجعات به دفاتر پلیس +۱۰و فرمانداری‌ها خواهد شد.

او بیان کرد: در صورتی که‌ فردی بخواهد یارانه خود را جدا کند، باید به سامانه «سیمین» مراجعه کند. در این سامانه، در صورتی که فرد رای قضایی در اختیار داشته باشد، می‌تواند آن را بارگذاری کند. تغییرات در سامانه‌های مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت احوال به‌روز رسانی می‌شود و خروجی این تغییرات به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌شود.

او بیان کرد: در سامانه سیمین، امکان تبدیل یارانه نقدی به کالا برگ به مدت یک سال برای سرپرستان خانوار فراهم شده است. به گفته مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در آینده نزدیک، مدیریت یارانه‌های غیر نقدی، از جمله یارانه نان و دارو، نیز به این سامانه اضافه خواهد شد.

وی افزود: مدیریت یارانه‌ها به صورت آنلاین و خودکار بهبود یافته و هدف این است که روند دریافت یارانه برای شهروندان تسهیل شود. لذا، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به افراد واجد شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد.