باشگاه خبرنگاران جوان - حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه روز جمعه در ادامه سفر ۲ روزه خود به سیستان و بلوچستان وارد چابهار شد و از زیرساختهای مرزی و پروژههای توسعهای ریمدان بازدید کرد.
وی که پیش از این از مرزهای میلک و میرجاوه بازدید کرده بود، در فرودگاه چابهار–کنارک مورد استقبال معاون استاندار، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و فرماندار دشتیاری قرار گرفت.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در جریان بازدیدهای میدانی، آخرین وضعیت بازارچه مرزی، زیرساختهای گمرکی، پایانه مسافری، مسیرهای دسترسی و طرحهای عمرانی ریمدان را بررسی کرد و گفت: ارتقای ظرفیت مرزهای میلک، میرجاوه و ریمدان نقش مهمی در افزایش مبادلات ایران با افغانستان و پاکستان دارد.
وی همچنین از بندر شهید بهشتی، انبارهای گمرکی و طرحهای توسعهای چابهار بازدید و نقش این بندر را در اتصال ایران به کریدورهای منطقهای ارزیابی کرد.
قنبری در نشست با مسوولان محلی بر تسهیل تجارت، رفع موانع مرزی و پیگیری ایجاد منطقه مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در محدوده ریمدان تأکید کرد.
وی اعلام کرد: هدف این سفر، تقویت همکاریهای اقتصادی، توسعه تجارت مرزی و بررسی ظرفیتهای شرق کشور برای افزایش نقش چابهار در شبکه ترانزیت منطقه است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه: همکاریهای مرزی با پاکستان باید تقویت شود
مدیر منطقه منفصله مرزی ریمدان منطقه آزادچابهار با تشریح اهمیت ریمدان در روابط اقتصادی ایران و پاکستان، گفت: ایران و پاکستان ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و ریمدان یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ۲ کشور است که در امتداد مسیر راهبردی «یک کمربند یک جاده» قرار دارد و میتواند به کانون اصلی مبادلات مرزی شرق کشور تبدیل شود.
علی جلالی افزود: الحاق پنج هزار هکتار از اراضی ریمدان به منطقه آزاد چابهار با ابلاغ رئیسجمهور وقت، گامی مهم در توسعه این مرز بود و سازمان منطقه آزاد تاکنون اقدامات گستردهای برای آمادهسازی این محدوده انجام داده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای زیربنایی توضیح داد: طرح جامع و طرح تفصیلی ۲۱۵ هکتار تهیه شده و این پهنه بهطور کامل با دیوارهای بتنی پیشساخته محصور شده است. همچنین شبکه برقرسانی، فیبر نوری، مخابرات، اجرای ۲۴.۵ کیلومتر خط لوله و احداث ۲ مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آب در این محدوده انجام شده و امروز ریمدان در بخش ۲۱۵ هکتاری از نظر زیرساختهای آب، برق و ارتباطات کاملاً تجهیز است.
مدیر منطقه منفصله ریمدان منطقه آزادچابهار افزود: سازمان منطقه آزاد چابهار در اردیبهشت امسال سند رسمی مجموع اراضی پنج هزار هکتاری را دریافت کرده و فرایند واگذاری زمین به سرمایهگذاران آغاز شده است. هماکنون یک واحد تولید سورترینگ مواد کشاورزی در زمینی یک هکتاری با پیشرفت بیش از ۴۰ درصدی توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.
جلالی درباره شکلگیری منطقه مشترک اقتصادی ایران و پاکستان، گفت: پس از پیشنویس توافقنامه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ در اسلامآباد، کارگروه مشترک تعیین و نخستین جلسه آن در خردادماه برگزار شد و مصوبات مهمی داشت. هماکنون انتخاب زمین برای جانمایی منطقه مشترک در دستور کار طرفین قرار دارد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای سالجاری بیان کرد: امسال یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در ۲ فاز برای آمادهسازی اراضی ۲۱۵ هکتاری مصوب شده و سازمان در حال تهیه اسناد مناقصه است.
جلالی بر دو بانده کردن جاده بطول ۱۲۰ کیلومتر از چابهار تا مرز ریمدان، تامین اینترنت پرسرعت، آبرسانی شبانه روزی، استقرار تمامی ادارات مرتبط برای صادرات و واردات و انجام امورات کامل مرز تاکید کرد.
در پایان این بازدید، دکتر قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن بررسی وضعیت پایانه مرزی، در نشست مشترکی با مدیران و فعالان منطقه، مسایل و چالشهای مرزی ریمدان را بررسی و بر تقویت همکاریهای اقتصادی با پاکستان تأکید کرد.