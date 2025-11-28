باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رهبر انقلاب فعال‌ترین راوی جنگ ۱۲ روزه + فیلم

رهبر معظم انقلاب تلاش دارند تا روایت جنگ ۱۲ روزه را به گونه‌ای صحیح به دست مردم برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان صالحی، کارشناس سیاسی در برنامه ایران من گفت: ترامپ تلاش می کند روایتی از ایران ضعیف و شکست خورده بسازد اما رهبر معظم انقلاب فعال ترین راوی جنگ ۱۲ روزه هستند.

مطالب مرتبط
رهبر انقلاب فعال‌ترین راوی جنگ ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

تدارک ساخت یک مجموعه نمایشی درباره جنگ تحمیلی دوم

رهبر انقلاب فعال‌ترین راوی جنگ ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

۶ توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجیان + فیلم

رهبر انقلاب فعال‌ترین راوی جنگ ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

ماجرای مرضیه؛ نامگذاری خاص دختر شهید شهباز + فیلم

رهبر انقلاب فعال‌ترین راوی جنگ ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تاثیر خوردن میوه در ناشتا + فیلم
۳۰۹

تاثیر خوردن میوه در ناشتا + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم
۳۰۱

گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم
۲۶۶

اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
چه افرادی باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند؟
۲۵۷

چه افرادی باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند؟

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم
۲۳۸

خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۰۷:۵۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
کاش همه مسئولین مملکت وکشوراسلامی مثل رهبرانقلاب شجاع وبی باک بودند؟!خدا انشاءالله برعمرپربرکتش بیفزایدوپرچم این انقلاب رابادست مجروح ایشان به دست امام زمان (عجل الله تعالیبرساند)
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
رهبر ایران و اسلام
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
حضرت آقا روحی فدائک سرباز خدا و نایب بر حق امام زمان عج هستند.
شیاطین و خفاشان شب ،، تاب دیدن خورشید را ندارند.
جاالحق و زحق الباطل ...
مطلع الفجر نزدیک است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
اللهم احفظ سیدنا القائدنا امام خامنه‌ای حفظ الله
۱۲
۱۹
پاسخ دادن