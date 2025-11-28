\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0636\u0639\u06cc\u0641 \u0648 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0633\u0627\u0632\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0648\u06cc \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n
شیاطین و خفاشان شب ،، تاب دیدن خورشید را ندارند.
جاالحق و زحق الباطل ...
مطلع الفجر نزدیک است.