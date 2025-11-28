باشگاه خبرنگاران جوان - احسان صالحی، کارشناس سیاسی در برنامه ایران من گفت: ترامپ تلاش می کند روایتی از ایران ضعیف و شکست خورده بسازد اما رهبر معظم انقلاب فعال ترین راوی جنگ ۱۲ روزه هستند.