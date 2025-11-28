باشگاه خبرنگاران جوان - از هفته ششم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان، امروز (جمعه ۷ آذر) ۴ دیدار در تهران و مشهد برگزار شد. در اولین دیدار این هفته و در سالن زنده یاد محمود مشحون تیم کاسپین در مصاف با استقلال متحمل دومین شکست خود شد. استقلال با عملکرد بازیکنانی مانند «چیا رائل ویتسیت» که بهترین بازیکن زمین بود، ۲ امتیاز کامل بازی را از آن خود کرد. او ۱۳ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ توپ ربایی، یک پاس گل و کارایی ۱۷ را ثبت کرد.
گروه بهمن که برای انجام دیدار این هفته خود به مشهد سفر کرده بود، موفق شد چهارمین شکست فصل را به میزبانش تحمیل کند و بدون باخت بماند. مهلا عابدی از تیم گروه بهمن با ۲۸ امتیاز، ۲۴ ریباند، ۶ توپ ربایی، ۲ پاس گل و کارایی ۴۳ بهترین بازیکن زمین بود.
آکادمی بسکتبال سحر پنجمین برد خود را امروز مقابل گاز تهران به دست آورد و در صدر جدول ردهبندی باقی ماند. این دیدار با ۵۱ اختلاف امتیاز به پایان رسید. نگین رسولیپور با ۱۸ امتیاز، ۵ ریباند، ۴ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن این دیدار و آکادمی سحر بود.
چهارمین و آخرین دیدار این هفته میان دو تیم فرآور سبز شریف و آکادمی نیکا برگزار شد که طی آن آکادمی بسکتبال نیکا صاحب برتری شد. فاطمه گلابگیر از این تیم با ۱۰ امتیاز، ۱۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن این دیدار بود.
نتایج دیدارهای هفته ششم لیگ برتر بسکتبال بانوانبه این شرح است:
کاسپین تهران ۵۷ - استقلال تهران ۷۸
قهوه باتسام مشهد ۵۱ - گروه بهمن ۸۱
آکادمی بسکتبال سحر ۸۳ - گاز تهران ۳۲
فرآور سبز شریف ۴۰ - آکادمی نیکا ۷۸
منبع: فدراسیون بسکتبال