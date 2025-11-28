ششمین هفته لیگ برتر بسکتبال بانوان با برتری تیم‌های استقلال، گروه بهمن، آکادمی بسکتبال سحر و آکادمی نیکا همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - از هفته ششم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان، امروز (جمعه ۷ آذر) ۴ دیدار در تهران و مشهد برگزار شد. در اولین دیدار این هفته و در سالن زنده یاد محمود مشحون تیم کاسپین در مصاف با استقلال متحمل دومین شکست خود شد. استقلال با عملکرد بازیکنانی مانند «چیا رائل ویتسیت» که بهترین بازیکن زمین بود، ۲ امتیاز کامل بازی را از آن خود کرد. او ۱۳ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ توپ ربایی، یک پاس گل و کارایی ۱۷ را ثبت کرد.

گروه بهمن که برای انجام دیدار این هفته خود به مشهد سفر کرده بود، موفق شد چهارمین شکست فصل را به میزبانش تحمیل کند و بدون باخت بماند. مهلا عابدی از تیم گروه بهمن با ۲۸ امتیاز، ۲۴ ریباند، ۶ توپ ربایی، ۲ پاس گل و کارایی ۴۳ بهترین بازیکن زمین بود.

آکادمی بسکتبال سحر پنجمین برد خود را امروز مقابل گاز تهران به دست آورد و در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. این دیدار با ۵۱ اختلاف امتیاز به پایان رسید. نگین رسولی‌پور با ۱۸ امتیاز، ۵ ریباند، ۴ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن این دیدار و آکادمی سحر بود.

چهارمین و آخرین دیدار این هفته میان دو تیم فرآور سبز شریف و آکادمی نیکا برگزار شد که طی آن آکادمی بسکتبال نیکا صاحب برتری شد. فاطمه گلابگیر از این تیم با ۱۰ امتیاز، ۱۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن این دیدار بود.

نتایج دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر بسکتبال بانوان‌به این شرح است:

کاسپین تهران ۵۷ - استقلال تهران ۷۸

قهوه باتسام مشهد ۵۱ - گروه بهمن ۸۱

آکادمی بسکتبال سحر ۸۳ - گاز تهران ۳۲

فرآور سبز شریف ۴۰ - آکادمی نیکا ۷۸

منبع: فدراسیون بسکتبال

برچسب ها: رقابت های بسکتبال ، بسکتبال بانوان ، لیگ برتر بانوان
خبرهای مرتبط
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
شکست دختران بسکتبال ایران از ترکیه در نیمه‌نهایی
هفته چهارم لیگ بسکتبال بانوان برگزار شد
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین؛
صعود بسکتبال سه نفره دختران به نیمه نهایی با شکست هند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستایش سرمربی النصر از مهدی قایدی
استقلالی‌ها به دنبال بازپس گیری صدر از پرسپولیس قبل از دربی
در همان نیمه اول باید کار را تمام می‌کردیم / فجر سپاسی ضعیف‌ترین تیم مقابل آلومینیوم بود
پیروز قربانی: نباید انتقام بازی ملوان را از ما بگیرید/ آمدن VAR باعث شد فوتبال شکل کثیفی پیدا کند
ساپینتو فرار رو به جلو می کند/ کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است
پیروزی اقتصادی میلان در شب جنجالی سن سیرو/ کامبک یک نیمه‌ای یوونتوس با الماس ترک+ فیلم
مسی و تیمش قهرمانی کنفرانس شرق شدند/ اینترمیامی آماده حضور در فینال بزرگ+ فیلم
ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد؛ تغییرات ساپینتو برای بازگشت به صدر
آخرین اخبار
ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد؛ تغییرات ساپینتو برای بازگشت به صدر
مسی و تیمش قهرمانی کنفرانس شرق شدند/ اینترمیامی آماده حضور در فینال بزرگ+ فیلم
ستایش سرمربی النصر از مهدی قایدی
پیروزی اقتصادی میلان در شب جنجالی سن سیرو/ کامبک یک نیمه‌ای یوونتوس با الماس ترک+ فیلم
ساپینتو فرار رو به جلو می کند/ کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است
استقلالی‌ها به دنبال بازپس گیری صدر از پرسپولیس قبل از دربی
در همان نیمه اول باید کار را تمام می‌کردیم / فجر سپاسی ضعیف‌ترین تیم مقابل آلومینیوم بود
پیروز قربانی: نباید انتقام بازی ملوان را از ما بگیرید/ آمدن VAR باعث شد فوتبال شکل کثیفی پیدا کند
از پایان معمای میزبان دربی تا تمجید‌ها از طارمی + فیلم
اسکوچیچ احضار شد 
واکنش شمس‌آذر درخصوص حمله به خودروی داور دیدار مقابل پرسپولیس
برتری بایرن در دقایق تلف شده؛ مونیخی‌ها جام را می‌خواهند
اسکوچیچ‌: داوران نباید تفاوتی میان تیم‌ها قائل شوند/ میزان مصدومیت صادق محرمی مشخص نیست
آلومینیوم اراک ۱ - ۱ فجرسپاسی/ شاگردان حسینی در واپسین دقایق از شکست خانگی گریختند + فیلم
تراکتور ۳ - ۱ چادرملو/ هت تریک کروات‌ها در تبریز + فیلم
صعود النصر در شب آتش‌بازی قایدی
تورنمنت زیر ۱۸ سال دختران کافا؛ ایران سوم شد
رقابت ۳۱ ورزشکار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
شکست تیم ملی فوتبال بانوان برابر ازبکستان
اظهارت جنجالی ساپینتو در آستانه شهرآورد پایتخت: داور به پرسپولیسی‌ها هدیه داد
تمرینات پرسپولیس تعطیل شد
ایران ۱ – ۳ ایتالیا/ کامبک خوردیم، حذف شدیم
لطیفی: آدان کارایی لازم را ندارد/ بازیکنان استقلال را به حاشیه نبرید
ذوالفقارنسب: ثبات در تیم ملی ضروری است/ مطمئنم که شرایط بهتر می‌شود
خیری: برخی از بازیکنان استقلال انگیزه ندارند/ آبی‌ها مشکل هجومی دارند
ناکامی کشتی‌گیران روس در بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ واگذاری ۲ فینال با نتیجه عالی به ایران
درخشش کاراته زنان در ریاض و حسرت تیم مردان برای مدال طلا
بازیکن مراکشی استقلال دربی را از دست داد
شطرنج نوجوانان آسیا در تایلند؛ پیروزی ۱۲ شطرنج‌باز ایرانی و شانس سکو و مدال
قضاوت دو داور ایرانی در مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال