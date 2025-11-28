باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آژانس مقابله با بلایای طبیعی اندونزی روز جمعه اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان سیل و رانش زمین در جزیره سوماترا واقع در غرب این کشور به ۱۷۴ نفر افزایش یافته و حدود ۸۰ نفر همچنان مفقود هستند.

عبدالمحاری، سخنگوی آژانس ملی کاهش بلایای اندونزی، گفت که ارتباطات در برخی از نقاط جزیره همچنان قطع است و مقامات در تلاشند تا برق را وصل کرده و جاده‌های مسدود شده توسط آوار را پاکسازی کنند.

در همین حال، در تایلند، دولت اعلام کرد که ۱۴۵ نفر در هشت منطقه جنوبی بر اثر سیل کشته شده‌اند.

مقامات همچنان خود را برای باران شدید و باد آماده می‌کنند و هشدار داده‌اند که دریا‌های متلاطم می‌تواند خطراتی را برای قایق‌های کوچک ایجاد کند.

سوماترا جزیره‌ای بزرگ و پرجمعیت بوده و در بعضی نواحی آن، زمین‌لرزه، رانش زمین و سیلاب متداول است. کارشناسان می‌گویند که پس از بارش شدید باران موسمی و طوفان، رودخانه‌ها طغیان کرده و آب سیلابی به روستا‌ها و شهر‌ها سرازیر شد.

منبع: الجزیره