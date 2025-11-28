چین امروز جمعه به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا پس از ایجاد نیروی فضایی بر روسیه و چین در حوزه فضا برتری یافته است، واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین، امروز جمعه، به ادعا‌های آمریکا مبنی بر برتری این کشور در زمینه فضایی، پس از تاسیس نیروی فضایی آمریکا، واکنش نشان داد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به سوالی از خبرگزاری  اسپوتنیک ، تاکید کرد: چین به استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو متعهد است و با هرگونه مسابقه برای تسلیحاتی کردن آن مخالف است.

وی افزود: چین قصد ندارد با هیچ کشوری وارد رقابت فضایی شود و به دنبال دستیابی به چیزی به نام برتری فضایی نیست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز جمعه، در یک تماس تلفنی با پرسنل نظامی به مناسبت تعطیلات روز شکرگزاری، ادعا کرد که کشورش پس از ایجاد شاخه نظامی مربوطه (نیروی فضایی)، در حوزه فضا از روسیه و چین پیشی گرفته است.

ترامپ مدعی شد: من واقعا نیروی فضایی را دوست دارم، و همانطور که می‌دانید ما افراد بسیار برجسته‌ای را استخدام کردیم، زیرا در برابر چین و روسیه به شدت عقب بودیم و اکنون به شکل قابل توجهی از آنها پیشی گرفته‌ایم.

او ادامه داد: آنچه ما اکنون در فضا انجام می‌دهیم شگفت‌انگیز است و فکر می‌کنم این یکی از بزرگترین دستاورد‌هایی خواهد بود که این دولت به آن دست یافته است، ما نیروی فضایی نداشتیم، بنابراین این گروه شگفت‌انگیز از مردم را ایجاد کردیم.

ترامپ در پایان افزود که نیروی فضایی آمریکا پتانسیل رشد نامحدودی دارد.

منبع: اسپوتنیک

