پیکان با تک گل علیرضا خدادادی از سد ملوان بندرانزلی گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال پیکان از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه پاس قوامین میزبان ملوان بندر انزلی بود.

در دقیقه ۴۴ افشین صادقی وینگر پیکان پس از نفوذ به داخل محوطه جریمه با شوت خود قصد گلزنی داشت، اما در بین راه علیرضا خدادادی مهاجم سابق پرسپولیس با اثرگذاری خود باعث شد جهت توپ تغییر کند و دروازه ملوان باز شد.

در نیمه دوم حملات ملوانی‌ها برای تساوی بازی مثمرثمر نبود و بازی با تک گل خدادادی به سود پیکان به پایان رسید.

پیکان به دومین پیروزی خود در لیگ برتر رسید و  ۱۱ امتیازی و در چهاردهم جدول قرار گرفت. آخرین پیروزی شاگردان سعید دقیقی به هفته اول لیگ برمی گردد که با یک گل ذوب آهن را شکست داده بودند.

ملوان نیز با ۱۴ امتیاز در رده ششم قرار دارد.

