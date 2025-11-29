دبیر فدراسیون طیور از مصرف ماهانه ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزارتن مرغ در کشور خبر داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور کشور گفت: مشکل اصلی کمبود نهاده های دامی ناشی از عدم تخصیص ارز بود، هرچند مشکلاتی در توزیع وجود داشت که با واگذاری امر توزیع به پشتیبانی امور دام این مشکل مرتفع شود، اما چالش عدم تخصیص ارز رفع نشده است به طوریکه مرغداران بصورت قطره چکانی سویا و ذرت را تهیه می کنند.

به گفته وی، با توجه به نا امیدی مرغداران به تامین نهاده در آینده، قیمت جوجه یکروزه کاهش چشمگیری داشته است که با استمرار این روند به سبب کاهش تولید و عرضه مرغ، قیمت مرغ در ۲ ماه آینده نوساناتی خواهد داشت.

طلاکش ادامه داد: براساس آمار در آبان ماه کمتر از ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت، اما نکته حایز اهمیت اینجاست که حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تبدیل به گوشت نمی شود و نکته دیگر بدلیل وضعیت تامین نهاده، مرغداران مرغ تولیدی را با وزن کمتری عرضه می کنند؛ بنابراین میزان گوشت استحصالی نسبت به ماه های قبل کمتر است که مرغ تولیدی مربوط به جوجه ریزی آبان ماه ۲ ماه آینده وارد بازار می شود.

دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه سال گذشته ۲ میلیون و ۷۸۰ هزارتن مرغ در کشور تولید شد، اظهار کرد: براساس آمار تولید مرغ در سال گذشته، روزانه ۷ هزار و ۷۰۰ تن و ماهانه ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزارتن مرغ مصرف می شود که در ماه های اخیر همین میزان تولید شده است‌

وی قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۹۸ تا ۱۰۲ هزارتومان در استان های مختلف اعلام کرد و گفت: بنابر جوجه ریزی صورت گرفته پیش بینی می شود که قیمت در ماه های آتی نوساناتی داشته باشد. گفتنی است مرغدار قیمت مصوب هرکیلو مرغ گرم ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده اعلام کرده که در شرایط فعلی مرغدار ۸۰ درصد اضافه تر می خرد که اگر سهم این ۲ نهاده را ۲۵ درصد در نظر بگیریم که براین اساس خرید با نرخ ۱۷۰ هزارتومان منطقی است، اما با استمرار روند فعلی قیمت در خرده فروشی ها کمتر از ۲۰۰ هزارتومان در هفته آتی نخواهد بود و این هشدار در ۲۰ روز گذشته اعلام کرده بودم.

برچسب ها: تولید مرغ ، قیمت مرغ گرم ، نهاده دامی
