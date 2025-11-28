بر اثر برخورد دو دستگاه موتور سیکلت در میناب یکی از موتورسواران جان باخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- نجفی، سرهنگ محمد مهدی جرینی رئیس پلیس راهور شهرستان میناب از وقوع یک سانحه دلخراش در ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز میان پل بسیج و میدان تیاب خبر داد که بر اثر آن موتورسوار جان خود را از دست داد.

سرهنگ محمدمهدی جرینی علت حادثه را رفتار پرخطر یکی از موتورسواران در هنگام دور زدن از خیابان اعلام کرد.

وی تأکید کرد پلیس راهور میناب با تمام توان در حال اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد با تخلفات پرخطر است و از موتورسواران خواست برای حفظ جان خود و دیگران، از انجام حرکات مخاطره‌آمیز و دور زدن‌های ناایمن پرهیز کنند.