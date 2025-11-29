دبیر فدراسیون طیور گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته قیمت هر شانه تخم مرغ فله ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان یا هر عدد ۸ هزارتومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به آنکه مرغداران مقدار نهاده ای که بصورت غیر رسمی از بازارگاه خریداری می کنند که براین اساس هرکیلو ذرت حدود ۲۰ هزارتومان و کنجاله سویا بالای ۳۰ هزارتومان خریداری می کنند که همین امر منجر به افزایش ۱۰ هزارتومانی هرکیلو تخم مرغ در مرغداری طی یک هفته اخیر به همراه داشته است.

به گفته وی، روند نابه سامانی قیمت در بازار گوشت تخم مرغ کماکان ادامه دارد که این امر به عدم تعهدات بانک مرکزی در خصوص تامین ارز یا مجاب نکردن بانک مرکزی از سوی وزارت جهاد به شرایط فعلی بر می گردد.

طلاکش قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۹۴ هزارتومان اعلام کرد و افزود: براساس بررسی های صورت گرفته قیمت هر شانه تخم مرغ فله ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان یا هر عدد ۸ هزارتومان در مغازه ها عرضه می شود.

دبیر فدراسیون طیور کشور با بیان اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ نسبت به ماه های قبل نداریم، افزود: با توجه به مازاد تولید مبنی بر ماه های قبل، اگر صادرات گسترده ای صورت نگیرد، به رغم بیماری های تنفسی و افت تولید، نگرانی در خصوص تامین تا پایان سال نداریم و تنها گرانی نهاده منجر به نوسان بازار شده است.

وی ادامه داد: با استمرار روند فعلی تامین نهاده های دامی طی هفته های آتی، مرغداران ناچار به حذف گله ها خواهند شد.

طلاکش درباره آینده بازار تخم مرغ بیان کرد: قیمت فعلی تخم مرغ سقف نرخ است و برآورد می شود که قیمت بیش از این رقم‌ نخواهد شد، اما بازهم باید دید شرایط به کدام سمت می رود.

