دیدار ذوب آهن و خیبر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال ذوب آهن از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش میزبان خیبر خرم آباد بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۵۱ نادر محمدی با پرتاب اوتی بلند باعث شد تا آرش قادری نیز با ضربه سر پرقدرت دروازه خیبر را باز کند.

در ادامه خیبری‌ها برای تساوی بازی دست به حمله روی دروازه ذوبی‌ها زدند تا در دقیقه ۶۴ ارسال خوب مهرداد قنبری از روی نقطه کرنر با اثرگذاری مسعود محبی همراه شد و دروازه ذوب آهن شد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه تلاش‌های ۲ تیم برای زدن گل دوم به جایی نرسید و بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.  

ذوب آهن با این تساوی ۱۱ امتیازی شد و در رده سیزدهم جدول قرار دارد. خیبر نیز با ۱۵ امتیاز در رده ششم قرار گرفته است.

 
