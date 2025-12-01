باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر آقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: زمانی واردات در استراتژی قیمت اثر بگذارد که توزیع بصورت قطره چکانی نباشد، در شرایطی که آمار و ارقامی مبنی بر ترخیص ۲۰ هزارتن، ۳۰ هزارتن اعلام می شود، بازار به تعادل نمی رسد.

وی مصرف سالانه برنج کشور را ۳ میلیون تن اعلام کرد و افزود: براساس آمار سرانه مصرف برنج کشور ۳۶ تا ۳۷ کیلوست که از این رو واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در قیمت برنج حداقل کوتاه مدت در بازار ندارد.

آقاجانیان ادامه داد: ۹۶ درصد بازار در اختیار واسطه ها و دلالان است که برنج را بدون شناسنامه عرضه می کنند به طوریکه در خرده فروشی ها برنج ها فاقد شماره ثبت و پروانه بسته بندی هستند، درحالیکه باید دقت بیشتری روی این موضوع باشد.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج در واکنش به عدم اجباری بودن استاندارد برنج بیان کرد: علی رغم آنکه انجام آزمایش ها بر روی برنج وارداتی انجام می شود، اما در برنج داخل این طور نیست که در نهایت این امر موجب شده تا دلالان برنج را در کیسه های مختلفی عرضه کنند، درحالیکه سایر کالاها غیرممکن است.

به گفته وی، براساس آمار و شواهد موجود تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردات برنج بر سفره خانوارها مشهود نبود به طوریکه برنج پاکستانی به رغم آنکه با ارز ترجیحی وارد می شود، اما با نرخ ۲۰۰ هزارتومان بدست مردم می رسد و از سوی دیگر شنیده ها حاکی از آن است که ارز ترجیحی حذف شود که با حذف این ارز ممکن است نه تنها کاهش قیمت نداشته باشیم، بلکه اثر منفی روی بازار برنج ایرانی ممکن است بگذارد که این امر نیازمند آن است که عزم‌ جدی از سوی بازرگانی دولتی و وزارت جهاد انجام شود تا حمایت از کشاورز و مصرف کننده صورت بگیرد.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: اگر وزارت جهاد به عنوان متولی امر در زمان مناسب برنج از کشاورز خریداری کند و در زمان التهاب بازار عرضه شود.

آقاجانیان گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته امسال یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج در کشور تولید شد که با احتساب سرانه مصرف بین ۸۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن نیاز است که برنج وارد شود تا از افزایش قیمت جلوگیری شود، چنانچه از این رقم کمتر وارد شود یا واردات قطره چکانی صورت بگیرد، نه تنها تاثیری در تنظیم بازار ندارد، بلکه اثر سوء افزایش قیمت در بازار خواهد داشت.