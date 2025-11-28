بنیامین فرجی در رقابت‌های تنیس روی میز جوانان جهان با پیروزی ۴ بر ۳ مقابل حریف آمریکایی به جمع ۸ بازیکن برتر صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (جمعه) و در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات انفرادی فینال قهرمانی جوانان جهان، بنیامین فرجی در مصاف با ناندان نارش از آمریکا ۴ بر ۳ پیروز شد و به جمع ۸ بازیکن برتر دنیا راه یافت.

فرجی در گیم نخست این بازی ۱۲ بر ۱۰ پیروز شد، در ادامه و در گیم دوم در حالی که بازی با حساب ۱۰ بر ۹ به سود حریف آمریکایی در جریان بود، داور مسابقه امتیاز یازدهم را به اشتباه به بازیکنی آمریکایی داد و بازی یک بر یک مساوی شد.

در ادامه در گیم سوم فرجی، ۱۱ بر ۶ نتیجه را به حریف واگذار کرد و در گیم چهارم با نتیجه ۱۱ بر ۱ مغلوب حریف قدرتمند آمریکایی خود شد.

نارش آمریکایی تنها یک گیم تا پیروزی نهایی فاصله داشت، اما بنیامین فرجی با تعصب مثال زدنی سه گیم پیاپی پیروز شد و نتیجه را ۴ بر ۳ به سود خود به پایان برد تا نتیجه بازی در نهایت به سود ملی‌پوش شایسته پینگ‌پنگ کشورمان خاتمه پیدا کند.

نابغه تنیس روی میز ایران در مرحله ۱/۴ نهایی با لی هه چن از چین رقابت می‌کند و در صورت پیروزی مدال برنز قهرمانی جهان را برای کشورمان قطعی خواهد کرد.

هدایت فرجی در مسابقات قهرمانی جهان برعهده میعاد مکیف سرمربی تیم‌ملی جوانان است.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه در رومانی در جریان است.

منبع: فدراسیون تنیس روی میز

