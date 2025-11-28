باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مرحله نهایی مسابقات بینالمللی هوش مصنوعی و برنامهنویسی «رایان» در تهران با حضور بیش از ۱۰۰ شرکتکننده از ۲۵ کشور جهان برگزار شد. ۹۰ درصد شرکتکنندگان در این رویداد بینالمللی، غیرایرانی و تنها ۱۰ درصد شرکتکنندگان ایرانی بودند.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در مراسم اختتامیه مسابقات بینالمللی رایان گفت: رقابت امروز جهان نه میان بازوها، بلکه میان مغزها است و برتری از آن کسانی است که زودتر میبینند و دقیقتر میفهمند. او رایان را فراتر از یک مسابقه دانست و آن را پیام روشن ایران به جهان توصیف کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه ایران تنها تماشاگر این رقابت جهانی نیست، بلکه میزبان آن است.
افشین با اشاره به حضور ۳۰ هزار شرکتکننده از پنج قاره جهان در این دوره، رایان را میدانی بدون مرز معرفی کرد که تنها قاعده آن حل مسئله است. این رویداد که با حمایت معاونت علمی و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد، اکنون به آرمانی ملی برای تربیت نسلی توانمند در حل مسائل واقعی صنعت، حملونقل، پزشکی، انرژی و سایر حوزههای آیندهساز تبدیل شده است.
معاون علمی رئیسجمهور گفت رایان تنها آموزش برنامهنویسی نیست، بلکه بستری برای پرورش تفکر الگوریتمی، مهارت حل مسئله، تقویت کار تیمی و ایجاد فرصتهای شغلی است؛ بستری که میتواند مسیر جوان ایرانی را از خروج به سمت ساختن کشور تغییر دهد. او هوش مصنوعی را زبان جدید جهان دانست؛ زبانی که اقتصاد، سیاست، صنعت و حتی زیست انسانی آینده با آن نوشته میشود و تأکید کرد که ایران باید در این زبان متخصص و پیشرو باشد.
افشین حضور گسترده تیمهای بینالمللی را نشانهای از جایگاه رو به رشد ایران در مرجعیت علمی جهانی برشمرد و افزود: هرگاه میدان مناسب فراهم شود، استعدادهای جهانی راه خود را به ایران پیدا میکنند و جوان ایرانی نیز همقدم و گاه پیشتر از رقبا میدرخشد.
او رایان را سرمایهگذاری ملی برای نگهداشتن استعدادها و کشف ستارههایی دانست که شاید در مسیر مهاجرت قرار داشتهاند، اما اکنون احساس کردهاند میتوان در ایران ماند، یاد گرفت و رقابت کرد. افشین در بخش پایانی سخنان خود با اشاره دوباره به استعاره شیر و آهو، گفت در عصر الگوریتمها برنده نه قویترین که کسی است که زودتر میبیند و زودتر میفهمد.
او از دستاندرکاران مسابقه، داوران، تیمهای فنی و اجرایی، اساتید و پژوهشگران، حامیان و همچنین هزاران شرکتکنندهای که به این رقابت روح بخشیدند، قدردانی کرد و از دانشگاه صنعتی شریف برای برگزاری شایسته این رویداد تشکر نمود. افشین ابراز امیدواری کرد مسیر دیدن که در رایان آغاز شده است در ذهن و زندگی جوانان به مسیر ساختن بدل شود.