سرمربی ملوان پس از شکست این تیم برابر پیکان در هفته یازدهم لیگ برتر گفت که حریف موقعیتی ایجاد نکرد و شاید گل اتفاقی خوردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پیکان در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (جمعه، ۷ آذر) میزبان ملوان بندرانزلی بود که در نهایت این دیدار با یک گل به پایان رسید.

مازیار زارع، سرمربی ملوان در نشست خبری پس از بازی گفت: به تیم پیکان تبریک می‌گویم، از هوادارانی که این همه راه آمده بودند، عذرخواهی می‌کنم. در بازی‌های بعدی باید جبران کنیم. بازی قشنگی نبود. بدون موقعیت بازی امروز را باختیم، حریف موقعیت ایجاد نکرد. شاید گل اتفاقی خوردیم که البته هنوز آن گل را ندیدم. بازی چیز خاصی نداشت، جز این که نتیجه را واگذار کردیم.

وی درباره این که در یک صحنه برای روی زمین افتادن بازیکن پیکان به سعید دقیقی، سرمربی این تیم اعتراض کرد، بیان کرد: چیز خاصی نبود. در فوتبال پیش می‌آید. آن مجموعه هم به دلیل جایگاه جدولی خود تحت فشار است.

