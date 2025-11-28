کسری بودجه ۲ همتی علوم پزشکی؛ بحران نیروی شرکتی در لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «محمدحسین شهریاری» با اشاره به بازدید‌های صورت گرفته به همراه اعضای کمیسیون عمران از شهرستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی استان اظهارداشت: متاسفانه بسیاری مراکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت یا استیجاری هستند یا ساخته نشده‌اند که در این راستا ۲۲۱ خانه بهداشت و مرکز جامع سلامت طبق قول معاونت درمانی وزارت بهداشت و درمان، ایجاد و تکمیل خواهند شد.

وی ادامه داد: حتی بیمارستان نیایش خرم آباد سالهاست ساخته نشده و بیمارستان گهر دورود نیز فقط ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در حالیکه اگر بیمارستان خرم آباد ساخته شود حداقل مردم از مناطق مختلف استان به خرم آباد مراجعه می‌کنند و مجبور نیستند به تهران و سایر شهر‌ها مراجعه کنند و با مشکلات زیادی از نظر اسکان و ... مواجه شوند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مشکلات مربوط به امروز و این دولت نبوده بلکه در طول سال‌ها و دولت‌های مختلف تا امروز استمرار یافته است.

شهریاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات خیرین در شهر‌های ازنا و دورود گفت: اقدامات خوبی برای راه اندازی‌ام ار آی و آنژیوگرافی در این شهر‌ها توسط خیرین صورت گرفته که لازم است بیش از پیش از ظرفیت خیرین باتوجه به مشکلات مالی دولت استفاده کرد.

وی افزود: در حالیکه از حدود ۲هزار فارغ‌التحصیل پزشکی بیش از ۸۰ نفر آنها به لرستان اختصاص یافته بازهم کمبود پزشک حس می‌شود که در این زمینه نیز تلاش‌هایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: مردم باید تاثیر حضور کمیسیون‌های مجلس را در سطح استان حس کنند و برهمین اساس طبق بازدید‌های میدانی و بررسی‌هایی که انجام دادیم مصوبات و پیشنهادات را جهت طرح در قالب سفر رییس جمهوری برای تامین اعتبار و ... ارایه خواهیم کرد، زیرا اگر قرار باشد سالانه مبلغ کمی به این طرح‌ها تزریق شود فقط پول‌ها به هدر می‌رود و پول‌ها صرف نگهداری کار‌های کوچک می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نیرو‌های شرکتی نیز گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان ماهانه ۹۴ میلیارد تومان کسری دارد و هم اکنون نیز ۲ همت کسری دارد که متاسفانه نیرو‌های غیرتخصصی و غیرضروری در قالب شرکتی جذب دانشگاه‌ها شده است که نمی‌توان از محل درآمد‌های اختصاصی پرداخت.

شهریاری افزود: در این راستا نیز پیگیری‌هایی از سوی مجلس شورای اسلامی برای پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی در حال انجام است.

وی در پایان از تلاش‌های دکتر لک علی‌آبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در حوزه بهداشت و درمان تقدیر کرد و گفت: پیگیری‌های ویژه نمایند دورود و ازنا در این کمیسیون برای رفع چالش‌های حوزه سلامت لرستان و ... مثال زدنی است.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان