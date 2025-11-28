سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که ۳ امتیاز مهم بیرون از خانه برابر شمس آذر کسب کردیم و باید قدرش را بدانیم.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا  سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری تیمش برابر تیم شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: ۳ امتیاز بازی برای ما خیلی مهم بود. ۲  پیروزی پشت سر هم برای نتایج بعدی ما خیلی مهم است. بیرون از خانه بازی کردن در لیگ ایران خیلی مهم است. باید ۳ امتیاز بیرون از خانه برای ما خیلی مهم باشد و قدرش را بدانیم.  

 او ادامه داد: امیدوارم هواداران خوشحال باشند و می‌دانیم در سطحی که می‌توانستیم باشیم در این بازی نبودیم. اوایل سخت بود از پرس سنگین شمس آذر خارج شویم. تعادل بین ۲  تیم در نیمه اول ایجاد کرد. در بازی‌های سخت مهم ۳ امتیاز است.

سرمربی تیم پرسپولیس درباره  بازی فانتزی برخی بازیکنان پرسپولیس و جای خالی بیفوما و باکیچ گفت: از نظر فانتزی، کار‌های خاص انجام دادیم. عمری و اورونوف فانتزی بازی کنند،   همه تعریف می‌کنند. حالا بعضی بازی‌ها مثل امروز که مدافعان حریف فشرده بازی می‌کردند بازی فانتزی جواب نداد. نمی‌توانیم بازیکن را از این حرکات منع کنیم. در مورد بازیکنان غایب هم بگویم، هر بازیکنی که سرمربی دارد روی آن حساب باز می‌کند. همه بازیکنان مهم هستند و فرقی نمی‌کند کدام بازیکن غایب باشد.

وسمار راجع به دیدار هفته آینده تیمش با استقلال در دربی پایتخت و شرایط او برای مسابقه پیش رو گفت: خوشحالی ما امروز بابت سه امتیاز است؛ شاید فوتبالی که انتظار داشتیم را انجام ندادیم، اما  از فردا برای دربی فکر می‌کنیم.  

او  در پاسخ به این پرسش که آیا به نظرش پرسپولیس مستحق برد در این مسابقه بود، گفت: ما حریف را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که شمس آذر در خانه اینطور پرس می‌کند. در چند صحنه هم عالیشاه به عقب آمد و توپ گرفت و موقعیت ایجاد کردیم. نمی‌توانم بگویم حق‌مان بود یا نه، اما  در بازی باید از شانس‌ها استفاده کنید. شاید دروازه بان ما خوب بود و توانست موقعیت‌ها را بگیرد. به نظرم ما موقعیت زیاد داشتیم و از ۲  فرصت استفاده کردیم و بازی را بردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره داوری احمد محمدی در این مسابقه و شانس قهرمانی تیمش در فصل جاری، بیان کرد: کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند که در مورد داوری صحبت نمی‌کنم. همین کار را هم ادامه می‌دهم. کارشناسان هستند و می‌توانند در این مورد صحبت کنند. به نظرم از الان هم زود است که در مورد قهرمانی صحبت کنیم. یک ضرب‌المثل هم می‌گوید که «هنوز آب زیادی باید از زیر این پُل رد شود!». ما هر بازی فقط به آن بازی فکر می‌کنیم.

او در واکنش به این سوال که «شما سه بازیکن قزوینی در تیم‌تان دارید. نظرتان در این مورد چیست؟»، گفت:  نمی‌دانستم این بازیکنان قزوینی هستند. اگر می‌دانستم حواسم را بیشتر جمع می‌کردم که خبرها را درز ندهند! شاید اصلاً آنها را با خودمان نمی‌آوردم. وقتی سه بازیکن قزوینی در تیم بزرگ کشور هستند، نشان می‌دهد که کار مدارس فوتبال در استان قزوین به خوبی انجام می‌شود.

اوسمار در واکنش به این موضوع که احتمال دارد در مرحله بعد جام حذفی و در صورت پیروزی مقابل تراکتور دوباره به قزوین بیاید و نظرش در مورد تیم شمس آذر چیست، گفت: قبل از بازی با شمس آذر ما یک بازی خیلی سخت در تبریز داریم. هنوز سازمان لیگ تاریخ این مسابقات را اعلام نکرده است. به نظرم خیلی خوب است که همه تیم‌ها برنامه مسابقات را جلوتر بدانند و بتوانند برنامه ریزی‌های بهتری انجام دهند.

