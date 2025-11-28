در هفته کاری که گذشت شاخص کل در این هفته ۰.۵۹ درصد افزایش یافته و به ۳۲۸۲۳۵۴ واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در هفته کاری که گذشت شاخص کل در این هفته ۰.۵۹ درصد افزایش یافته و به ۳۲۸۲۳۵۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۸۸ درصدی به ۹۴۱۰۹۴ واحد رسید. 

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار سرمایه در هفته جاری پرداخت و گفت: این هفته شاهد نوسانات چشمگیری در ارزش معاملات بودیم. ارزش معاملات روز شنبه به ۸۶۰ میلیارد تومان، یکشنبه به ۱۰۳۷۷ میلیارد تومان، سه‌شنبه به ۱۱۴۷۷ میلیارد تومان و چهارشنبه به ۱۲۹۲۵ میلیارد تومان رسید. در مجموع، ارزش کل معاملات این هفته به ۴۲۸۳۹ میلیارد تومان رسید. 

وی افزود: سرانه خرید در این هفته ۵۸۸۰۰۰ تومان و سرانه فروش ۴۹۸۰۰۰ تومان بود. همچنین در روز شنبه ۱۹۹ میلیارد تومان خروج پول داشتیم و یکشنبه ۴۵۵ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد. روز سه‌شنبه نیز ۵۲۴ میلیارد تومان ورود پول داشتیم، اما در چهارشنبه ۱۱۳۷ میلیارد تومان خروج پول داشتیم که در مجموع شاهد خروج ۳۶۲ میلیارد تومان پول بودیم. 

آسایش ادامه داد: در خصوص صندوق‌های با درآمد ثابت، روز شنبه ۱۰۵ میلیارد تومان خروج پول داشتیم و یکشنبه ۶۳۶ میلیارد تومان خروج و روز سه‌شنبه ۶۲۳ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد. در چهارشنبه، ۷۷۳ میلیارد تومان ورود پول به این صندوق‌ها داشتیم که در مجموع ۶۸۱ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت را نشان می‌دهد. 

آسایش در پایان اظهار داشت: در این هفته، شاخص حمل و نقل بیشترین رشد را با ۱.۶۴ درصد داشت و پس از آن ماشین‌آلات با ۰.۹۳ درصد رشد قرار گرفت. بیشترین کاهش مربوط به فنی مهندسی بود که با ۲.۶۸ درصد کاهش و وسایل ارتباطی که با ۲.۵۷ درصد کاهش مواجه شدند. 

در ادامه نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به پیش‌بینی فعالان بازار، وضعیت صنایع زمستان متعادل و مناسبی را در پیش رو داریم. اگرچه ممکن است برای صنایع انرژی‌بر در این دوره سرما مشکلاتی به وجود آید، اما این موضوع تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بوده و قیمت‌ها خود را ارزش‌گذاری کرده‌اند. بنابراین، نگرانی از اصلاح و ریزش شدید در بازار وجود ندارد. 

او همچنین به مقایسه بازار سرمایه با سایر بازار‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به مزایا و معایب بازار، به نظر می‌رسد که بازار سرمایه همچنان جای رشد و سبقت نسبت به سایر رقبا مانند طلا، دلار و سپرده‌های بانکی را داراست. 

میرزایی با اشاره به آینده بازار گفت: احتمالاً در زمستان سال جاری، با واریز بخش عمده‌ای از سود سال گذشته به حساب شرکت‌ها، بازار شاهد شادابی خواهد بود. من خوشبین هستم که شاخص کل بتواند به چهار میلیون واحد در طول ماه‌های آینده و تا پایان سال برسد.

حالا باید دید هفته کاری پیش رو شاخص‌های بازار سرمایه چگونه عمل خواهند کرد؟

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
۱۰ درخواست برای صندوق‌های صدور و ابطالی طلا/ معاملات طلا در بورس ۲۴ ساعته می‌شود؟
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
امسال هم ۳ معیار برای ارزیابی رتبه‌بندی ناشران بورسی وجود داشت+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
آخرین اخبار
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی از طریق مگاپروژه گمرک
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
هفتمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری برگزار شد
بورس‌ها فردا فعال هستند
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران در دو روز آینده اعلام شد
شرایط استرداد انواع بلیط هواپیما داخلی و خارجی
آینده رزومه نویسی با هوش مصنوعی
هاست ابری چیست و چه زمانی بهترین انتخاب است؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
فروش چشمی درب دیجیتال در تهران
بازار سرمایه؛ دو راهی بین صعود و نزول
آغاز ثبت‌نام محصولات سایپا از یکشنبه ۹ آذر
مالیات از نفت جلو زد
نتیجه آخرین مزایده اموال منقول تملیکی اعلام شد
جلوگیری از افزایش واردات بنزین از طریق طرح سه نرخی شدن/ سالانه ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود
آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور
شروع ثبت سفارش شکر از امروز/ ثبت سفارش ذرت دامی و جو از ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود