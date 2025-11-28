باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در هفته کاری که گذشت شاخص کل در این هفته ۰.۵۹ درصد افزایش یافته و به ۳۲۸۲۳۵۴ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱.۸۸ درصدی به ۹۴۱۰۹۴ واحد رسید.
در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار سرمایه در هفته جاری پرداخت و گفت: این هفته شاهد نوسانات چشمگیری در ارزش معاملات بودیم. ارزش معاملات روز شنبه به ۸۶۰ میلیارد تومان، یکشنبه به ۱۰۳۷۷ میلیارد تومان، سهشنبه به ۱۱۴۷۷ میلیارد تومان و چهارشنبه به ۱۲۹۲۵ میلیارد تومان رسید. در مجموع، ارزش کل معاملات این هفته به ۴۲۸۳۹ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: سرانه خرید در این هفته ۵۸۸۰۰۰ تومان و سرانه فروش ۴۹۸۰۰۰ تومان بود. همچنین در روز شنبه ۱۹۹ میلیارد تومان خروج پول داشتیم و یکشنبه ۴۵۵ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد. روز سهشنبه نیز ۵۲۴ میلیارد تومان ورود پول داشتیم، اما در چهارشنبه ۱۱۳۷ میلیارد تومان خروج پول داشتیم که در مجموع شاهد خروج ۳۶۲ میلیارد تومان پول بودیم.
آسایش ادامه داد: در خصوص صندوقهای با درآمد ثابت، روز شنبه ۱۰۵ میلیارد تومان خروج پول داشتیم و یکشنبه ۶۳۶ میلیارد تومان خروج و روز سهشنبه ۶۲۳ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد. در چهارشنبه، ۷۷۳ میلیارد تومان ورود پول به این صندوقها داشتیم که در مجموع ۶۸۱ میلیارد تومان ورود پول به صندوقهای با درآمد ثابت را نشان میدهد.
آسایش در پایان اظهار داشت: در این هفته، شاخص حمل و نقل بیشترین رشد را با ۱.۶۴ درصد داشت و پس از آن ماشینآلات با ۰.۹۳ درصد رشد قرار گرفت. بیشترین کاهش مربوط به فنی مهندسی بود که با ۲.۶۸ درصد کاهش و وسایل ارتباطی که با ۲.۵۷ درصد کاهش مواجه شدند.
در ادامه نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به پیشبینی فعالان بازار، وضعیت صنایع زمستان متعادل و مناسبی را در پیش رو داریم. اگرچه ممکن است برای صنایع انرژیبر در این دوره سرما مشکلاتی به وجود آید، اما این موضوع تا حد زیادی قابل پیشبینی بوده و قیمتها خود را ارزشگذاری کردهاند. بنابراین، نگرانی از اصلاح و ریزش شدید در بازار وجود ندارد.
او همچنین به مقایسه بازار سرمایه با سایر بازارها اشاره کرد و گفت: با توجه به مزایا و معایب بازار، به نظر میرسد که بازار سرمایه همچنان جای رشد و سبقت نسبت به سایر رقبا مانند طلا، دلار و سپردههای بانکی را داراست.
میرزایی با اشاره به آینده بازار گفت: احتمالاً در زمستان سال جاری، با واریز بخش عمدهای از سود سال گذشته به حساب شرکتها، بازار شاهد شادابی خواهد بود. من خوشبین هستم که شاخص کل بتواند به چهار میلیون واحد در طول ماههای آینده و تا پایان سال برسد.
حالا باید دید هفته کاری پیش رو شاخصهای بازار سرمایه چگونه عمل خواهند کرد؟