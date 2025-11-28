باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه شمسآذر قزوین پس از بازی برابر پرسپولیس ، در اقدامی کمسابقه، بیانیه اعتراضی خود را با خط بریل منتشر کرد؛ حرکتی که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
شمسآذریها که به شدت نسبت به قضاوت داور مسابقه معترض بودند، بهویژه در صحنه برخورد یعقوب براجعه با محمدمیلاد سورگی در محوطه جریمه که اعتقاد داشتند باید پنالتی اعلام میشد، این بار تصمیم گرفتند اعتراض خود را در قالبی متفاوت مطرح کنند.
انتخاب خط بریل، در نوع خود کنایهای به داوران بازی و تصمیمات بحثبرانگیز مسابقه است و گویی باشگاه تلاش کرده با زبان نمادین بگوید که برخی صحنهها دیده نشده است!