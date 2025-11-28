باشگاه شمس آذر با خطی که مخصوص افراد نابینا و کم‌بینا است، بیانیه‌ای در مورد صحنه‌های جنجالی داوری منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه شمس‌آذر قزوین پس از بازی  برابر پرسپولیس ، در اقدامی کم‌سابقه، بیانیه اعتراضی خود را با خط بریل منتشر کرد؛ حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

شمس‌آذری‌ها که به شدت نسبت به قضاوت داور مسابقه معترض بودند، به‌ویژه در صحنه برخورد یعقوب براجعه با محمدمیلاد سورگی در محوطه جریمه که اعتقاد داشتند باید پنالتی اعلام می‌شد، این بار تصمیم گرفتند اعتراض خود را در قالبی متفاوت مطرح کنند.

انتخاب خط بریل، در نوع خود کنایه‌ای به داوران بازی و تصمیمات بحث‌برانگیز مسابقه است و گویی باشگاه تلاش کرده با زبان نمادین بگوید که برخی صحنه‌ها دیده نشده است!

 

برچسب ها: تیم شمس آذر ، تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
اوسمار:
۳ امتیاز مهم در قزوین به دست آوردیم/ از فردا به دربی فکر می‌کنیم
اوسمار:
می‌خواهیم با بردن شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
رامین رضاییان باز هم حاشیه ساز شد
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شمس آذر قزوین ۱ - ۲ پرسپولیس/ سرخپوشان با برد به استقبال دربی رفتند
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
فدراسیون فوتبال ایران مراسم قرعه‌کشی جام جهانی را تحریم کرد
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و تراکتور
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رسانه یونانی: طارمی گزینه لوکس خط حمله المپیاکوس است
آخرین اخبار
برای اولین‌بار تصمیمات داور داربی در ورزشگاه اعلام می‌شود
پیروانی: بازی دربی به احتمال زیاد در اراک برگزار می‌شود
پرسپولیس بدون محروم به دربی رسید
۳ امتیاز مهم در قزوین به دست آوردیم/ از فردا به دربی فکر می‌کنیم
زارع: بازی چیز خاصی نداشت جز این که باختیم
تنیس روی میز جوانان جهان؛ کامبک فرجی با شکست حریف آمریکایی
زور ذوب آهن و خیبر به هم نرسید + فیلم
پیکان ۱ - ۰ ملوان/ شاگردان دقیقی بعد از ۱۰ هفته پیروز شدند + فیلم
رونمایی از برترین‎‌های هفته سوم لیگ برتر تفنگ و تپانچه بانوان
لطفی سرمربی استقلال «ب» شد
برتری مدعیان در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال بانوان
پذیرش استعفای سرمربی تیم فوتبال استقلال سیستان و بلوچستان
انتخابی فوتبال نوجوانان آسیا؛ کامبک مقابل فلسطین، ایران را در صدر جدول حفظ کرد
انوشیروانی: یقه من را بعد از بازی‌های آسیایی بگیرید/ وزیر ورزش درباره کراسفیت تصمیم بگیرد
علی‌نژاد: انتظار جدی از وزنه‌برداری در ناگویا داریم
لیگ برتر کشتی؛ شکست تلخ شاگردان کمیل قاسمی برابر تیم بانک شهر
شمس آذر قزوین ۱ - ۲ پرسپولیس/ سرخپوشان با برد به استقبال دربی رفتند
فدراسیون فوتبال ایران مراسم قرعه‌کشی جام جهانی را تحریم کرد
ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و تراکتور
رسانه یونانی: طارمی گزینه لوکس خط حمله المپیاکوس است
غایبان بزرگ پرسپولیس در دیدار مقابل شمس آذر
رامین رضاییان باز هم حاشیه ساز شد
آنتونیو آدان در آستانه حفظ سهمیه خارجی استقلال
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر