گل گهر سیرجان با یک گل استقلال خوزستان را شکست داد و به رده چهارم جدول لیگ برتر صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال استقلال خوزستان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی آبادان میزبان گل گهر سیرجان بود.

آبی پوشان به دلیل بازسازی ورزشگاه غدیر اهواز بازی‌های خانگی شان را در آبادان برگزار می‌کنند.

در دقیقه ۱۵ارسال نوید آشوری از روی یک ضربه ایستگاهی در تیر دوم به آرمان اکوان رسید و او نیز با ضربه سر دروازه آبی پوشان خوزستانی را باز کرد.

نیمه اول با برتری گل گهر به پایان رسید.

در نیمه دوم بر موج حملات استقلال خوزستان افزوده شد تا اینکه در دقیقه ۵۹ ارسال امیرعلی صادقی از روی نقطه کرنر با ضربه سر قاسم لطیفی همراه شد و دروازه گل گهر باز شد، اما داور این گل را مردود اعلام کرد.

در ادامه تلاش‌های شاگردان امیر خلیفه اصل برای تساوی بازی اثر نداشت تا آبی پوشان با یک گل مغلوب شوند.

شاگردان تارتار با این پیروزی ۱۶ امتیازی شدند و رده چهارم جدول لیگ برتر صعود کردند.

استقلال خوزستان نیز با ۱۲ امتیاز در رده یازدهم قرار دارد.