گل گهر سیرجان با یک گل استقلال خوزستان را شکست داد و به رده چهارم جدول لیگ برتر صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال استقلال خوزستان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی آبادان میزبان گل گهر سیرجان بود.

آبی پوشان به دلیل بازسازی ورزشگاه غدیر اهواز بازی‌های خانگی شان را در آبادان برگزار می‌کنند.

در دقیقه ۱۵ارسال نوید آشوری از روی یک ضربه ایستگاهی در تیر دوم به آرمان اکوان رسید و او نیز با ضربه سر دروازه آبی پوشان خوزستانی را باز کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نیمه اول با برتری گل گهر به پایان رسید.

در نیمه دوم بر موج حملات استقلال خوزستان افزوده شد تا اینکه در دقیقه ۵۹ ارسال امیرعلی صادقی از روی نقطه کرنر با ضربه سر قاسم لطیفی همراه شد و دروازه گل گهر باز شد، اما داور این گل را مردود اعلام کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه تلاش‌های شاگردان امیر خلیفه اصل برای تساوی بازی اثر نداشت تا آبی پوشان با یک گل مغلوب شوند.

شاگردان تارتار با این پیروزی ۱۶ امتیازی شدند و رده چهارم جدول لیگ برتر صعود کردند.

استقلال خوزستان نیز با ۱۲ امتیاز در رده یازدهم قرار دارد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، استقلال خوزستان ، گل‌گهر سیرجان
خبرهای مرتبط
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛
شمس آذر قزوین ۱ - ۲ پرسپولیس/ سرخپوشان با برد به استقبال دربی رفتند
اوسمار:
۳ امتیاز مهم در قزوین به دست آوردیم/ از فردا به دربی فکر می‌کنیم
پیروانی: بازی دربی به احتمال زیاد در اراک برگزار می‌شود
لیگ برتر فوتبال؛
پیکان ۱ - ۰ ملوان/ شاگردان دقیقی بعد از ۱۰ هفته پیروز شدند + فیلم
پرسپولیس بدون محروم به دربی رسید
لیگ برتر فوتبال؛
زور ذوب آهن و خیبر به هم نرسید + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
رامین رضاییان باز هم حاشیه ساز شد
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شمس آذر قزوین ۱ - ۲ پرسپولیس/ سرخپوشان با برد به استقبال دربی رفتند
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
فدراسیون فوتبال ایران مراسم قرعه‌کشی جام جهانی را تحریم کرد
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و تراکتور
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رسانه یونانی: طارمی گزینه لوکس خط حمله المپیاکوس است
آخرین اخبار
برای اولین‌بار تصمیمات داور داربی در ورزشگاه اعلام می‌شود
پیروانی: بازی دربی به احتمال زیاد در اراک برگزار می‌شود
پرسپولیس بدون محروم به دربی رسید
۳ امتیاز مهم در قزوین به دست آوردیم/ از فردا به دربی فکر می‌کنیم
زارع: بازی چیز خاصی نداشت جز این که باختیم
تنیس روی میز جوانان جهان؛ کامبک فرجی با شکست حریف آمریکایی
زور ذوب آهن و خیبر به هم نرسید + فیلم
پیکان ۱ - ۰ ملوان/ شاگردان دقیقی بعد از ۱۰ هفته پیروز شدند + فیلم
رونمایی از برترین‎‌های هفته سوم لیگ برتر تفنگ و تپانچه بانوان
لطفی سرمربی استقلال «ب» شد
برتری مدعیان در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال بانوان
پذیرش استعفای سرمربی تیم فوتبال استقلال سیستان و بلوچستان
انتخابی فوتبال نوجوانان آسیا؛ کامبک مقابل فلسطین، ایران را در صدر جدول حفظ کرد
انوشیروانی: یقه من را بعد از بازی‌های آسیایی بگیرید/ وزیر ورزش درباره کراسفیت تصمیم بگیرد
علی‌نژاد: انتظار جدی از وزنه‌برداری در ناگویا داریم
لیگ برتر کشتی؛ شکست تلخ شاگردان کمیل قاسمی برابر تیم بانک شهر
شمس آذر قزوین ۱ - ۲ پرسپولیس/ سرخپوشان با برد به استقبال دربی رفتند
فدراسیون فوتبال ایران مراسم قرعه‌کشی جام جهانی را تحریم کرد
ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و تراکتور
رسانه یونانی: طارمی گزینه لوکس خط حمله المپیاکوس است
غایبان بزرگ پرسپولیس در دیدار مقابل شمس آذر
رامین رضاییان باز هم حاشیه ساز شد
آنتونیو آدان در آستانه حفظ سهمیه خارجی استقلال
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر