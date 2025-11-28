حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان یک شهید برجای گذاشت و همزمان با گلوله‌باران توپخانه‌ای و پرواز‌های شدید جنگی تنش‌ها را تا حد زیادی بالا بردو

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز جمعه ارتش رژیم تروریستی اسرائیل حملات خود به مناطق جنوبی لبنان را تشدید کرد. در جدیدترین رخداد، یک پهپاد صهیونیستی خودرویی از نوع رابید را در شهرک القنطره واقع در منطقه مرجعیون هدف قرار داد که منجر به شهید شدن یک نفر شد.

این حملات همزمان با چند مورد نقض حریم هوایی و گلوله‌باران مناطق دیگر گزارش شده است از جمله یک تانک اسرائیلی مستقر در پایگاه بیاض بلیدا به سمت منطقه ال کیلو ۹ بین شهرک‌های بلیدا و عیترون آتش گشود. همچنین، شب گذشته یک پهپاد کوادکوپتر اسرائیلی با پرتاب بمب‌های منفجره به خانه‌ای در محله المرج شهرک حولا، خسارات زیادی به بار آورد، هرچند تلفات جانی گزارش نشد.

از سویی دیگر توپخانه ارتش رژیم تروریستی اسرائیل عصر امروز، اطراف شهرک اللبونه در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد و پهپاد‌های جنگی اسرائیلی به صورت گسترده و در ارتفاع بسیار پایین بر فراز شهر صیدا و الغازیه به پرواز درآمدند. همچنین پهپاد‌های شناسایی در ارتفاع متوسط نیز بر فراز المنصوری، مجدل زون و زبقین مشاهده شدند.

منبع: المرکزیه

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله به لبنان
