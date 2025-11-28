مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات وزنه‌برداری بین‌المللی جام فجر امروز جمعه (هفتم آذرماه) با پیکار‌های دسته‌های وزنی ۹۴، ۱۱۰ و فوق سنگین برگزار شد و عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین به نماینده ایران رسید.

در دسته فوقق سنگین رضا حسن‌پور و آریا پایدار از ایران به عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی رسیدند و کرین ترکمن از افغانستان به مدال برنز این دسته رسید.

همچنین در دسته ۹۴ کیلوگرم، توشتمیروف ازبکستانی به عنوان قهرمانی رسید و علی عالی پور در جایگاه دوم قرار گرفت. انا بردیف از ترکمنستان نیز سوم شد.

نتایج پایان مسابقات روز جمعه به شرح زیر است.

دسته ۹۴ کیلوگرم

یک‌ضرب
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۱۷۰ کیلوگرم
۲- علی عالی‌پور از ایران با ۱۶۱ کیلوگرم
۳- آنابردیف از ترکمنستان با ۱۶۰ کیلوگرم

دوضرب
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۲۰۰ کیلوگرم
۲- علی عالی‌پور از ایران با ۱۹۶ کیلوگرم
۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۱۹۵ کیلوگرم

مجموع
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۳۷۰ کیلوگرم
۲- علی عالی‌پور از ایران با ۳۵۷ کیلوگرم
۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۳۴۶ کیلوگرم

دسته ۱۱۰ کیلوگرم

یک‌ضرب
۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۱۸۵ کیلوگرم
۲- ابوالفضل زارع از ایران با ۱۷۱ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۲۵ کیلوگرم

دوضرب
۱- ابوالفضل زارع از ایران با ۲۰۸ کیلوگرم
۲- حسنبایف از ترکمنستان با ۲۰۲ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۵۵ کیلوگرم

مجموع
۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۳۸۷ کیلوگرم
۲- ابوالفضل زارع از ایران ۳۷۹ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۲۸۰ کیلوگرم

دسته فوق سنگین

یکضرب:

۱- رضا حسن‌پور از ایران ۱۹۰ کیلوگرم

۲- آریا پایدار از ایران با ۱۶۵ کیلوگرم

۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۳۰ کیلوگرم

دوضرب دسته فوق سنگین

۱- رضا حسن‌پور از ایران ۲۳۵ کیلوگرم

۲- آریا پایدار از ایران با ۲۰۵ کیلوگرم

۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۷۰ کیلوگرم

مجموع:

۱- رضا حسن‌پور از ایران ۴۲۵کیلوگرم

۲- آریا پایدار از ایران با ۳۷۰ کیلوگرم

۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۳۰۵کیلوگرم

نتایج تیمی:

۱- ایران ۶۲۰.۸ امتیاز

۲- ترکمنستان ۴۸۶ امیتاز

۳- ازبکستان با ۳۸۶ امتیاز

۴- تاجیکستان ۲۶۹ امتیاز

۵- سریلانکا ۲۶۵.۴ امتیاز

۶- عراق ۱۹۸.۳ امتیاز

۷ افغانستان ۱۹۵.۳امتیاز

منبع: فدراسیون وزنه‌برداری

