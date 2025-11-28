باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات وزنهبرداری بینالمللی جام فجر امروز جمعه (هفتم آذرماه) با پیکارهای دستههای وزنی ۹۴، ۱۱۰ و فوق سنگین برگزار شد و عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین به نماینده ایران رسید.
در دسته فوقق سنگین رضا حسنپور و آریا پایدار از ایران به عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی رسیدند و کرین ترکمن از افغانستان به مدال برنز این دسته رسید.
همچنین در دسته ۹۴ کیلوگرم، توشتمیروف ازبکستانی به عنوان قهرمانی رسید و علی عالی پور در جایگاه دوم قرار گرفت. انا بردیف از ترکمنستان نیز سوم شد.
نتایج پایان مسابقات روز جمعه به شرح زیر است.
دسته ۹۴ کیلوگرم
یکضرب
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۱۷۰ کیلوگرم
۲- علی عالیپور از ایران با ۱۶۱ کیلوگرم
۳- آنابردیف از ترکمنستان با ۱۶۰ کیلوگرم
دوضرب
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۲۰۰ کیلوگرم
۲- علی عالیپور از ایران با ۱۹۶ کیلوگرم
۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۱۹۵ کیلوگرم
مجموع
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۳۷۰ کیلوگرم
۲- علی عالیپور از ایران با ۳۵۷ کیلوگرم
۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۳۴۶ کیلوگرم
دسته ۱۱۰ کیلوگرم
یکضرب
۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۱۸۵ کیلوگرم
۲- ابوالفضل زارع از ایران با ۱۷۱ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۲۵ کیلوگرم
دوضرب
۱- ابوالفضل زارع از ایران با ۲۰۸ کیلوگرم
۲- حسنبایف از ترکمنستان با ۲۰۲ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۵۵ کیلوگرم
مجموع
۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۳۸۷ کیلوگرم
۲- ابوالفضل زارع از ایران ۳۷۹ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۲۸۰ کیلوگرم
دسته فوق سنگین
یکضرب:
۱- رضا حسنپور از ایران ۱۹۰ کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۱۶۵ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۳۰ کیلوگرم
دوضرب دسته فوق سنگین
۱- رضا حسنپور از ایران ۲۳۵ کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۲۰۵ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۷۰ کیلوگرم
مجموع:
۱- رضا حسنپور از ایران ۴۲۵کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۳۷۰ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۳۰۵کیلوگرم
نتایج تیمی:
۱- ایران ۶۲۰.۸ امتیاز
۲- ترکمنستان ۴۸۶ امیتاز
۳- ازبکستان با ۳۸۶ امتیاز
۴- تاجیکستان ۲۶۹ امتیاز
۵- سریلانکا ۲۶۵.۴ امتیاز
۶- عراق ۱۹۸.۳ امتیاز
۷ افغانستان ۱۹۵.۳امتیاز
منبع: فدراسیون وزنهبرداری