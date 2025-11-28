باشگاه خبرنگاران جوان - اختتامیه مسابقات بین‌المللی برنامه نویسی و هوش مصنوعی رایان امروز با حضور دکتر افشین معاون علمی رئیس جمهور با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

در این رقابت بین المللی نخبگان ایرانی در بخش برنامه‌نویسی موفق به کسب رتبه اول، پنجم، هشتم و دهم شدند.

بر اساس رای داوران رتبه اول از آن علی صفاری از ایران شد.

رتبه‌های تا پانزدهم به این شرح است:

رتبه‌های دوم و سوم از کشور چین

رتبه چهارم از کشور هند

رتبه پنجم از کشور ویتنام

رتبه ششم از کشور ارمنستان

رتبه هفتم از کشور صربستان

رتبه هشتم از کشور پاکستان

رتبه نهم از کشور اسلواکی

رتبه دهم از ایران: امیر عسگری

رتبه یازدهم از کشور لهستان

رتبه دوازدهم از ایران: علیرضا کاویانی

رتبه سیزدهم از ایران: محمد حسین پایدار

رتبه‌های بعدی شرکت کنندگان ایرانی در بخش برنامه‌نویسی به این شرح است:

رادمان اهری رتبه نوزدهم

حامد غفاری رتبه بیست و یکم

پارسا پردل رتبه سی و پنجم

حسین مؤمنی رتبه ۳۹

امیرحسین زراعی رتبه ۴۸

محمدرضا هادیان شیرازی رتبه ۵۱

سروش رضوانی رتبه ۵۶

هلی نفیسی رتبه ۵۷

شرکت کنندگان ایرانی نیز همچنین در بخش هوش مصنوعی سه عنوان برتر را از آن خود کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به نفر برتر این رقابت‌ها ۱۵ هزار دلار، به نفر دوم ۱۰ هزار دلار و به نفر سوم پنج هزار دلار اختصاص خواهد یافت و نفر چهارم تا دهم هر کدام دو هزار دلار را دریافت خواهند کرد.

مرحله نهایی رایان در حالی برگزار شد که میزبان شرکت‌کنندگانی از ۲۵ کشور جهان بود، در مراحل مقدماتی، ۴۶ کشور از اروپا، ۳۸ کشور از آسیا، ۲۴ کشور از آفریقا، ۱۸ کشور از آمریکا و ۱۱ کشور از اقیانوسیه حضور داشتند.