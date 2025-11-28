باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در رسانههای اجتماعی، مدعی شد که فرمانهای اجرایی و اسناد دوره جو بایدن را که نه به دست شخص او، بلکه با دستگاه امضا شده باشد، باطل اعلام میکند و این بیش از ۹۰ درصد اسناد را شامل خواهد شد.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت: «هر سندی که توسط جو بایدن خوابآلود با دستگاه امضای خودکار امضا شده باشد، که تقریباً ۹۲٪ آنها را شامل میشد، بدینوسیله فسخ میشود و دیگر هیچ قدرت و اعتباری ندارد».
ترامپ در ادامه نوشت: «دیوانههای چپ رادیکال که دور بایدن در دفتر بیضی شکل حلقه زده بودند، ریاست جمهوری را از او گرفتند. من بدینوسیله تمام دستورات اجرایی و هر چیز دیگری را که مستقیماً توسط شخص جو بایدن شیاد امضا نشده است، لغو میکنم، زیرا افرادی که دستگاه امضای خودکار را اداره میکردند، این کار را غیرقانونی انجام دادند».
ترامپ در انتها گفت: بایدن در فرآیند امضای خودکار اسناد نقشی نداشته است و اگر خلاف این ادعا کند، به شهادت دروغ متهم خواهد شد.
دستگاه امضای خودکار، یک دستگاه مکانیکی است که برای ثبت اتوماتیک و تکراری امضاها استفاده میشود. این دستگاه معمولاً برای امضای سریع تعداد زیادی سند رسمی، مثل نامههای ریاستجمهوری و قراردادها استفاده میشود.
ترامپ در حالی اکثر دستورات رسمی و فرمانهای اجرایی جو بایدن را فسخ میکند که انتقادات خود را به ویژه به سیاستهای مهاجرتی بایدن افزایش داده است.
پس از آنکه دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید هدف گلوله قرار گرفتند، ترامپ اعلام کرد که مهاجرت از تمامی کشورهای «جهان سوم» را به طور دائم متوقف خواهد کرد. مقامات آمریکایی تایید کردهاند که ضارب یک مهاجر افغان است و سابقه همکاری با آژانسهای آمریکایی از جمله سازمان سیا را داشته است. او که در زمان حضور نظامی آمریکا در افغانستان، با آژانسهای آمریکایی همکاری داشت، پس از بازگشت طالبان به افغانستان، به واسطه طرحی که توسط بایدن تایید شده بود روادید آمریکا را دریافت کرد. طبق این طرح، شهروندان افغانستان که با آژانسهای آمریکایی همکاری داشتند، میتوانستند به این کشور بروند.
ترامپ در انتقاد به طرح بایدن ادعا کرد: بار پناهندگان علت اصلی اختلال عملکرد اجتماعی در آمریکا هستند، چیزی که پس از جنگ جهانی دوم وجود نداشت.
رئیس جمهور آمریکا در متنی پر از توهین و نفرت، تمامی مشکلات کشورش از قبیل جرم و جنایت بالا و کسری بودجه را به گردن مهاجران انداخت.
در همین راستا، سازمان دولتی خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا اعلام کرد که پردازش درخواستهای مهاجرت مربوط به اتباع افغانستان به طور نامحدود به حالت تعلیق درآمده است. در ادامه، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که دولت در حال گسترش این موضوع است تا شامل بررسی تمام پروندههای پناهندگی تأیید شده در دولت بایدن نیز بشود.
