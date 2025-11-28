ترامپ ادعا کرده بیش از ۹۰ درصد فرمان‌ها و اسناد دوره بایدن که با دستگاه امضا شده را باطل اعلام می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در رسانه‌های اجتماعی، مدعی شد که فرمان‌های اجرایی و اسناد دوره جو بایدن را که نه به دست شخص او، بلکه با دستگاه امضا شده باشد، باطل اعلام می‌کند و این بیش از ۹۰ درصد اسناد را شامل خواهد شد. 

او در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت: «هر سندی که توسط جو بایدن خواب‌آلود با دستگاه امضای خودکار امضا شده باشد، که تقریباً ۹۲٪ آنها را شامل می‌شد، بدینوسیله فسخ می‌شود و دیگر هیچ قدرت و اعتباری ندارد». 

ترامپ در ادامه نوشت: «دیوانه‌های چپ رادیکال که دور بایدن در دفتر بیضی شکل حلقه زده بودند، ریاست جمهوری را از او گرفتند. من بدینوسیله تمام دستورات اجرایی و هر چیز دیگری را که مستقیماً توسط شخص جو بایدن شیاد امضا نشده است، لغو می‌کنم، زیرا افرادی که دستگاه امضای خودکار را اداره می‌کردند، این کار را غیرقانونی انجام دادند». 

ترامپ در انتها گفت: بایدن در فرآیند امضای خودکار اسناد نقشی نداشته است و اگر خلاف این ادعا کند، به شهادت دروغ متهم خواهد شد.

دستگاه امضای خودکار، یک دستگاه مکانیکی است که برای ثبت اتوماتیک و تکراری امضا‌ها استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً برای امضای سریع تعداد زیادی سند رسمی، مثل نامه‌های ریاست‌جمهوری و قرارداد‌ها استفاده می‌شود.

ترامپ در حالی اکثر دستورات رسمی و فرمان‌های اجرایی جو بایدن را فسخ می‌کند که انتقادات خود را به ویژه به سیاست‌های مهاجرتی بایدن افزایش داده است. 

پس از آنکه دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید هدف گلوله قرار گرفتند، ترامپ اعلام کرد که مهاجرت از تمامی کشور‌های «جهان سوم» را به طور دائم متوقف خواهد کرد. مقامات آمریکایی تایید کرده‌اند که ضارب یک مهاجر افغان است و سابقه همکاری با آژانس‌های آمریکایی از جمله سازمان سیا را داشته است. او که در زمان حضور نظامی آمریکا در افغانستان، با آژانس‌های آمریکایی همکاری داشت، پس از بازگشت طالبان به افغانستان، به واسطه طرحی که توسط بایدن تایید شده بود روادید آمریکا را دریافت کرد. طبق این طرح، شهروندان افغانستان که با آژانس‌های آمریکایی همکاری داشتند، می‌توانستند به این کشور بروند. 

ترامپ در انتقاد به طرح بایدن ادعا کرد: بار پناهندگان علت اصلی اختلال عملکرد اجتماعی در آمریکا هستند، چیزی که پس از جنگ جهانی دوم وجود نداشت.

رئیس جمهور آمریکا در متنی پر از توهین و نفرت، تمامی مشکلات کشورش از قبیل جرم و جنایت بالا و کسری بودجه را به گردن مهاجران انداخت.

در همین راستا، سازمان دولتی خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا اعلام کرد که پردازش درخواست‌های مهاجرت مربوط به اتباع افغانستان به طور نامحدود به حالت تعلیق درآمده است. در ادامه، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که دولت در حال گسترش این موضوع است تا شامل بررسی تمام پرونده‌های پناهندگی تأیید شده در دولت بایدن نیز بشود.

منبع: شبکه‌های اجتماعی

برچسب ها: جو بایدن ، دونالد ترامپ ، فرمان اجرایی
خبرهای مرتبط
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
ضارب اعضای گارد ملی آمریکا سابقه همکاری با سازمان سیا را داشته است
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توقف کامل صادرات گاز ایران به عراق برای یک هفته
گاردین: رسوایی فساد در اوکراین، رابطه ویژه زلنسکی با دستیار ارشد او را تهدید می‌کند
اظهارات روسیه درباره استعفای رئیس دفتر زلنسکی و رسوایی فساد
اوکراین مدعی حمله به پالایشگاه نفت ساراتوف روسیه شد
استعفای وزیر دفاع رومانی در پی تردید درباره اصالت مدرک دانشگاهی
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد
هشدار حزب‌الله: حق پاسخ به ترور الطباطبایی محفوظ است
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
آخرین اخبار
ترامپ: ۹۰ درصد اسناد و فرمان‌های اجرایی بایدن را فسخ کردم
تغییر استراتژی اسرائیل در سوریه: از عملیات زمینی به ترور‌های هوایی
هشدار حزب‌الله: حق پاسخ به ترور الطباطبایی محفوظ است
هشدار روسیه به شرکت متا: واتس‌اپ در آستانه مسدودسازی کامل
محکومیت حمله اسرائیل به سوریه توسط ترکیه
آکسیوس: استعفای رئیس دفتر زلنسکی درست پیش از مذاکرات با آمریکا «زلزله سیاسی» بود
اظهارات روسیه درباره استعفای رئیس دفتر زلنسکی و رسوایی فساد
تلگراف: واشنگتن ممکن است حاکمیت روسیه بر برخی مناطق اوکراین را به رسمیت بشناسد
تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
اعتراف ارتش اسرائیل به شهید کردن ۳ فلسطینی در کرانه باختری
استعفای رئیس دفتر زلنسکی همزمان با تفتیش منزل او توسط ماموران مبارزه با فساد
گاردین: رسوایی فساد در اوکراین، رابطه ویژه زلنسکی با دستیار ارشد او را تهدید می‌کند
شکایت لبنان از اسرائیل به سازمان ملل
سازمان ملل: حمله اسرائیل به جنوب سوریه غیرقابل قبول است
واکنش چین به ادعای برتری فضایی آمریکا
سیل ویرانگر اندونزی بیش از ۱۷۰ قربانی گرفت + تصاویر
یورش خونین رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه؛ ۱۳ نفر از جمله دو کودک به شهادت رسیدند
آمادگی ترکیه برای میزبانی مجدد مذاکرات صلح روسیه و اوکراین
توقف کامل صادرات گاز ایران به عراق برای یک هفته
دیوان کیفری بین‌المللی درخواست آزادی موقت دوترته را رد کرد
استعفای وزیر دفاع رومانی در پی تردید درباره اصالت مدرک دانشگاهی
اوکراین مدعی حمله به پالایشگاه نفت ساراتوف روسیه شد
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است
تأکید معاون دیپلماسی اقتصادی بر توسعه مرز میلک برای تقویت تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی
آماده نقش‌آفرینی در تأمین صلح افغانستان هستیم
امضای تفاهم‌نامه ۱۰۰ میلیون دلاری داروسازی بین افغانستان و هند
هشدار چهار کشور اروپایی نسبت به تشدید خشونت‌های شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم