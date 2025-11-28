سالار منجی به دلیل مصدومیتی که در جریان بازی نخست تیم ملی بسکتبال ایران مقابل عراق دچار شد، دیدار برگشت برابر این تیم را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالار منجی ملی‌پوش بسکتبال ایران در مسابقه رفت پنجره نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ دچار کشیدگی عضله ساق پای راست شد.

به همین دلیل او قادر به همراهی تیم ملی در دیدار برگشت نیست و برای ادامه روند درمانی به ایران بازخواهد گشت و روند درمان خود را زیر نظر کادر پزشکی پیگیری خواهد کرد.

بر اساس تصمیم کادر فنی، جلال آقامیری به‌عنوان جایگزین به ترکیب تیم ملی اضافه شده است.

 تیم ملی بسکتبال ایران روز نهم آذرماه در بیروت به مصاف تیم عراق خواهد رفت.

ملی‌پوشان در بازی نخست این مرحله، تیم عراق را با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ شکست دادند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال ایران ، جام جهانی بسکتبال
تبادل نظر
