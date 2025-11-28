عضو هیات مدیره باشگاه استقلال و سخنگوی باشگاه پرسپولیس به دلیل اظهارات خود درباره عملکرد داوران توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا اطلاع ثانوی از هرگونه فعالیت محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر امروز (جمعه، ۷ آذر) به مصاف شمسآذر قزوین رفت و با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد. پس از این بازی برخی از اعضای باشگاه شمسآذر و پرسپولیس درباره عملکرد داوری واکنش نشان دادند.
برهمین اساس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال علی بازگشا، سخنگوی باشگاه پرسپولیس را از هرگونه فعالیت تا اطلاع ثانوی محروم کرد. همچنین امیرعلی سلطانلو و بهنام کریمی، لیدرهای باشگاه شمسآذر تا اطلاع ثانوی از حضور در کلیه ورزشگاهها محروم شدند.
در ادامه علی نظری جویباری، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال که با انتشار پیامی و چند صحنه مربوط به داوری در فضای مجازی درخواست داور خارجی برای دیدار داربی کرده بود که او هم تا اطلاع ثانوی محروم شد.
تیم فوتبال شهرداری نوشهر در چارچوب رقابتهای هفته سیزدهم لیگ یک میزبان صنعت نفت آبادان بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود آبادانیها به اتمام رسید. کمیته انضباطی به دلیل اتفاقات رخ داده در این دیدار، شهرداری نوشهر را تا اطلاع ثانوی از میزبانی محروم کرد.
منبع: فدراسیون فوتبال