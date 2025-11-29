کارشناس داوری درباره قضاوت احمد محمدی در بازی پرسپولیس و شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت احمد محمدی در بازی پرسپولیس و شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: هر ۳ گل این بازی شامل ۲ گل پرسپولیس و یک گل شمس آذر درست بودند. در دقیقه ۵۰ بازی، بازیکن شمس آذر باید اخطار می‌گرفت و اگر داور به او اخطار می‌داد ۲ کارته می‌شد و باید اخراج می‌شد. در دقیقه ۵۵ بازی، در محوطه جریمه پرسپولیس اتفاقی نیفتاد و کرنر درست بود و داور مسابقه لازم نبود که به VAR مراجعه کرده و وقت بازی را تلف کند. مدافع پرسپولیس توپ را زد و خطایی بر روی بازیکن شمس آذر مرتکب نشد. داور بازی خودش تصمیم درستی گرفت و اعلام ضربه کرنر به نفع شمس آذر کرد، اما کمک داور ویدیویی او را فراخواند تا صحنه را ببیند.

او افزود: در دقیقه ۷۰ بازی، خطای سرلک به درستی گرفته شد. در دقیقه ۷۵ بازی، گل پرسپولیس درست بود. به نظرم از زاویه‌ای که من نگاه کردم، گل سوم پرسپولیس آفساید نبود و بازیکن سمت راستی آفساید را پر کرده بود. همچنین داور مسابقه گل سوم پرسپولیس را درست تشخیص داد، اما این گل را VAR مردود اعلام کرد.

رودنیل بیان کرد: داور مسابقه شانس آورد که اشتباهات داوری در نتیجه این بازی تاثیرگذار نبود. اگر محمدی از داوری محروم بوده است، نباید این بازی حساس را به او می‌دادند.

او درباره عملکرد داوری احمد محمدی در این بازی گفت: اگر از ۲، ۳ صحنه بازی بگذریم، قضاوت محمدی بد نبوده است.

او درباره بهترین گزینه داوری برای بازی دربی گفت: به نظرم کوپال ناظمی بهترین گزینه برای قضاوت در بازی دربی است. او قلدر است و باج به کسی نمی‌دهد و تصمیماتش هم درست است.