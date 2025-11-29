رئیس فدراسیون ووشو از تشکیل جلسه‌ای برای تصمیم گیری در مورد استعفای الهه منصوریان از سمت سرمربیگری بانوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو درباره استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری تیم ملی ساندای بانوان اظهار کرد: من هم  استعفای الهه منصوریان را از طریق فضای مجازی مطلع شدم و  حتما ما این موضوع را در فدراسیون ووشو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در این باره تصمیم گیری می‌کنیم. ضمن اینکه تمامی مربیان تیم‌های ملی بزرگسالان که در تالو و ساندا فعالیت می‌کنند، قرارداد‌ها و احکامشان تا پایان بازی‌های کشور‌های اسلامی بوده است.  

صدیقی درباره  زمان برگزاری جلسه برای تصمیم گیری در مورد استعفای الهه منصوریان گفت: ما تا روز یکشنبه  برای مسابقات قهرمانی نونهالان و جوانان  کشور در تبریز هستیم و بعد از آن در زمان مقتضی در خصوص اعضای کادر فنی بزرگسالان تصمیم گیری می‌کنیم.  

او در پایان گفت: الهه منصوریان در این سال‌ها که سرمربی تیم ملی ووشو بانوان بوده خیلی زحمت کشیده و ایشان  هم به عنوان ورزشکار و هم  در قامت مربی یکی از نیرو‌های ارزشمند خانواده ووشو بوده است.    

برچسب ها: تیم ملی ووشو بانوان ، الهه منصوریان
صدیقی: در جلسه‌ای درباره استعفای الهه منصوریان تصمیم گیری می‌کنیم
