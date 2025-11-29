تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت امروز شنبه با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ تقاطع غیرهمسطح چهارراه آیتالله طالقانی به آیتالله کاشانی شهرکرد با عنوان «شهدای خدمت» امروز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر قربانی مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، دکتر آقا علیخانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.
این پروژه عمرانی از اواخر آذرماه سال گذشته آغاز شده و باید تا پایان شهریورماه امسال به بهرهبرداری میرسید اما بهعلت بروز برخی اتفاقهای غیرقابل پیشبینی مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ناترازی انرژی و عوامل دیگر باعث تأخیر در تکمیل این طرح شد.
عملیات این پروژه شامل فونداسیون، ستونگذاری، اجرای عرشه پل، پیادهروسازی ضلعهای شمال غرب، شمال شرق و جنوب غرب به طول یک کیلومتر و مساحت ۲۵۰۰ مترمربع، آسفالت، نصب قرنیزهای دو طرف عرشه پل و اجرای نیوجرسیهای رکود عرشه پل، ساخت هندریلها و نردههای حفاظتی در دو طرف عرشه پل، جدولگذاریهای زیر عرشه پل و پایه چراغهای روشنایی است.
برای این پروژه ۲۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
امیدواریم این پروژه علاوه بر روان سازی عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی، به رونق کسب و کار کسبه همجوار پل کمک کند