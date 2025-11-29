بنابر گفته کارشناسان، طی هفته‌های اخیر قیمت لبنیات و محصولات پروتئینی ناشی از شیوع بیماری تب برفکی و کمبود نهاده‌های دامی با نوسانات چشمگیری رو‌به‌رو شد به طوریکه برخی خانوار‌ها محبور به کاهش یا حتی حذف آن از سبد مصرفی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی‌ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت برخی کالاهای اساسی سبد خانوار همچون مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، میوه و صیفی با نوساناتی روبرو شده است که این افزایش لجام گسیخته کماکان در بازار ادامه دارد.

بنابر گفته مسئولان اتحادیه و تشکل های تولیدی، ریشه گرانی قیمت مرغ، تخم مرغ و لبنیات شیوع بیماری تب برفکی و کمبود و گرانی نهاده های دامی است که متاسفانه با استمرار روند فعلی تامین دان مورد نیاز تولیدکننده آینده روشنی پیش روی تولید و بازار نیست که در نهایت این امر منجر به کاهش قدرت خرید و مصرف افراد می شود. همچنین از تیرماه امسال با حذف ارز ترجیحی از واردات گوشت ، قیمت افزایش یافت که این امر بدلیل کاهش تقاضا منجر به محدودیت واردات شد.

رصدها حاکی از آن است که قیمت هرکیلو شقه گوسفندی ۸۸۰ تا ۹۲۰ هزارتومان، سردست و ران گوسفندی یک میلیون و ۵۰ تا یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان، سردست گوساله یک میلیون و ۲۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، چرخ کرده مخلوط ۷۰۰ تا یک میلیون تومان،مرغ ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، ران مرغ بدون کمر ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، فیله مرغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان، تخم مرغ فله ۳۰ عددی ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزارتومان، شکر ۵۹ تا ۷۰ هزارتومان، قند ۸۹ تا ۱۱۰ هزارتومان، برنج طارم ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان، فجر ۳۲۰ هزارتومان، شیرودی ۲۱۰ تا ۲۵۰ هزارتومان، برنح هندی ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، لپه ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزارتومان، عدس ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزارتومان، لوبیا قرمز ۴۵۰ تا ۴۸۰ هزارتومان، نخود ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزارتومان و لوبیا چیتی ۶۰۰ تا ۶۳۰ هزارتومان است.

ناگفته نماند که طی هفته های اخیر با جابه جایی فصل و افزایش صادرات در کنار خشکسالی قیمت برخی اقلام میوه و فرنگی جات نوساناتی داشته است که در نهایت با رشد چشمگیر قیمت نسبت به سال قبل شاهد کاهش مصرف یا حتی حذف آن در سبد مصرفی خانوار هستیم.

بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت هرکیلو انار ۸۰ تا ۲۲۵ هزارتومان، انگور ۸۰ تا ۳۲۰ هزارتومان، پرتقال شمال ۴۰ تا ۱۵۸ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۱۰ تا ۱۹۸ هزارتومان، خرمالو ۷۰ تا ۱۹۰ هزارتومان، سیب زرد و قرمز ۹۵ تا ۲۰۰ هزارتومان، کیوی ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزارتومان، گلابی ۱۳۰ تا ۲۲۰ هزارتومان، لیمو شیرین ۷۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، نارنگی ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، خیار ۶۰ تا ۹۵هزارتومان و موز ۱۲۰‌ تا ۱۹۰ هزارتومان است.

 سود منطقی برنج از عمده فروشی تا خرده فروشی ۱۵ درصد است

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت کنونی هرکیلو برنج ایرانی در بنکداری ها ۲۰۰ تا ۳۳۵ هزارتومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده می رسد.

به گفته وی، با توزیع شبکه هندی از طریق اصناف و اتحادیه ها کاهشی است به طوریکه با قیمت ۴۶ هزار و ۷۰۰ از بنکداری ها تهیه و ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان بدست مصرف کننده می رسد، درحالیکه به قیمت ۸۶ هزارتومان رسیده بود.

کنگری ادامه داد: با توجه به آنکه برنج پاکستانی در بازار عرضه نشده است، کماکان با قیمت ۱۸۰ هزارتومان در بنکداری ها عرضه می شود، درحالیکه نرخ مصوب ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان است که طی روزهای آتی با توزیع گسترده برنج پاکستانی از طریق اصناف به این نرخ خواهد رسید.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه شکر کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود، افزود: با توجه به افزایش عرضه نسبت به تقاضا، اکنون هرکیلو شکر با نرخ ۵۶ هزارتومان بدست مصرف کننده می رسد. 

کنگری از  ثبات قیمت حبوبات خبر داد و گفت: طی هفته های اخیر قیمت حبوبات در بازار نوسانی نداشته است به طوریکه  قیمت کنونی هر کیلو لوبیا چیتی تولید داخل در بنکداری ها  ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان و لوبیا چیتی وارداتی ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزارتومان است.

قیمت لبنیات ۳۰ درصد افزایش یافت

محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: با توجه به افزایش قیمت شیر خام متاثر از بیماری تب برفکی، اختلال در تحویل علوفه توسط بازارگاه و جذابیت صادرات شیر خشک قیمت لبنیات با توجه به تاب آوری هر یک از شرکت ها افزایش داشته است، اما این افزایش تاکنون کمتر از افزایش ناشی از قیمت شیر خام بوده است.

به گفته وی، قیمت کنونی هرکیلو شیرخام  از مرز ۳۲ هزار تومان فراتر رفته و به زودی به حدود ۳۵ هزار تومان درب دامداری خواهد رسید طی ۲ ماه اخیر افزایش ۵۲ درصدی قیمت شیرخام منجر به افزایش حدود ۳۰ درصدی محصولات لبنی شده است.

  سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به آینده بازار لبنیات گفت: در این مقطع زمانی افزایش قیمت لبنیات  یا هر محصول دیگر که مصرف کنندگان امکان رشد درآمد ندارند باعث کاهش مصرف می شود که در اینجا کاهش سرانه مصرف لبنیات را خواهیم داشت که عوارض آنرا هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان تحمل خواهند کرد.

بی توجهی به تامین نهاده دامی نابه سامانی در بازار محصولات پروتئینی را تشدید می‌کند

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: اگر دان مورد نیاز مرغداری‌ها با قیمت مصوب تامین نشود طی روزهای آینده، با کاهش عرضه مواجه خواهیم بود و نابه‌سامانی در بازار این محصول پروتئینی بیشتر و قیمت‌ها بالاتر می‌رود.

به گفته وی، مرغداران به شرطی قیمت مصوب را پذیرفتند که نرخ نهاده دامی نیز با قیمت مصوب توزیع شود، این درحالی است که در شرایط کنونی در تامین نهاده‌های دامی شرایط سختی را می‌گذرانند به طوریکه متاسفانه سویا دو برابر قیمت مصوب بازارگاه در حال تهیه شدن است.

اسداله نژاد گفت: علی رغم افزایش قیمت تمام شده، مرغداران مرغ تولیدی را با قیمت مصوب و حداکثر تلورانس ۱۰ درصدی عرضه می کنند که براین اساس افزایش قیمت در بازار ناشی از مشکلات توزیع است.

هشدار افزایش قیمت مرغ به مسئولان طی روزهای آتی

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه روند نابه سامانی قیمت در بازار گوشت تخم مرغ کماکان ادامه دارد، گفت: طی یک هفته اخیر قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری با افزایش ۱۰ هزارتومانی به ۹۲ هزارتومان رسیده است.

به گفته وی، براساس بررسی های صورت گرفته قیمت هر شانه تخم مرغ فله ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان یا هر عدد ۸ هزارتومان در مغازه ها عرضه می شود. 

طلاکش ادامه داد: با استمرار روند فعلی تامین نهاده های دامی طی هفته های آتی، مرغداران ناچار به حذف گله ها خواهند شد که براین اساس شرایط تولید دچار چالش می شود.

دبیر فدراسیون طیور قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۹۸ تا ۱۰۲ هزارتومان در استان های مختلف اعلام کرد و گفت: بنابر جوجه ریزی صورت گرفته پیش بینی می شود که قیمت در ماه های آتی نوساناتی داشته باشد.

وی نسبت به افزایش قیمت مرغ در هفته آتی هشدار داد و گفت: قیمت مصوب هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است که در شرایط فعلی مرغدار ۸۰ درصد نهاده را با قیمت بالاتری خریداری می‌کند که اگر سهم این ۲ نهاده را ۲۵ درصد در نظر بگیریم، بنابراین خرید هرکیلو مرغ با نرخ ۱۷۰ هزارتومان منطقی است، اما با استمرار روند فعلی قیمت در خرده فروشی ها کمتر از ۲۰۰ هزارتومان در هفته آتی نخواهد بود، کمااینکه این هشدار را در ۲۰ روز گذشته اعلام کرده بودم.

واردات گوشت قرمز تابع تقاضاست

مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور گفت: بنابر آمار روزانه  ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت گرم در کنار گوشت منجمد وارد و در فروشگاه های زنجیره ای و غرفه های میادین عرضه می شود.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم، افزود: در حال حاضر به میزان نیاز کشور تقاضا وجود دارد و مشکلی در بحث عرضه نداریم.

رسولی نرخ هرکیلو گوشت مخلوط گوسفندی گرم وارداتی را ۷۵۰ هزارتومان و گوساله مخلوط ۶۹۷ هزارتومان اعلام کرد و گفت: میزان واردات گوشت قرمز به تقاضا بستگی دارد، در مقطعی که ارز ترجیحی به واردات تخصیص داده شد، تقاضا بیشتر بود، اما با حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز مبادله، تقاضا برای گوشت های وارداتی به سبب افزایش قیمت کمتر شد.

با توجه به شیب افزایشی قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوار، از وزارت جهاد به عنوان متولی امر انتظار می رود که نسبت به تامین نهاده های دامی و کنترل بازار اقدام کند تا برخی دهک ها با افزایش لجام گسیخته کالاها مجبور به حذف از سبد مصرفی نباشند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته ایثارگر
۲۲:۵۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
متاسفانه جناب پزشکیان به وعده های که داده بودن نتونستن عمل کنن در صورتی که بخاطر همین وعده ها انتخاب شدن الان هم دولت کلا بازار رو به حال خودش رها کرده آخه تهیه خوراک نهاده های دامی با قیمت مناسب و پخش آن با نظارت دقیق وزارت کشاورزی با بازرسی های مکرر و نظارت شخص وزیر میتونستن از این وضعیت نابسامان و تورم و گرانی بیمورد که باعث نگرانی شدید مردم شده جلوگیری میکردن اگه فقط چند نفر از محتکران نهاده های دامی که فراجا چند موردش رو کشف کرده اعدام میشدم اتوماتیک وار این بساط احتکار برچیده میشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Reza
۱۹:۰۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
سلام.تادیروزکه ریس لبنیات گفت دوست دارم گران میکنم بعد دولت هیچ کاری باهاش نکرد و لبنیات قیمتش رفت بالا ودیگه به قیمت قبل بر نگشت شیریارانه ای راچرا بهش میده؟ چرا قطعش نمیکنه ؟وقتی گوش به حرف دولت نیس چرا جریمه اش نمیکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عسکریان
۱۵:۱۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
جهاد کشاورزی هم باعث وبانی نابودی روستاها و مردم کشاورز زحمت کش هست. هم تغذیه مردم شهر را با سموم و مواد تراریخته به خطر انداخته. و متاسفانه هیچ مسول ویا نهادی هم پیگیر نیست. و دلالان محصولات چند برابر در میدان میوه و تره بار می فروشند. وجهاد کشاورزی هیچ نظارتی بر اینکه محصولات مسموم. آغشته به رنگهای شیمیایی ورودش را به میدان تره بار ومیوه ممنوع کند ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
پزشکیان در انتخابات می‌گفت دولتها دولار گران میکنند خوب حالا چرا دولار گران می‌کنی
آقای پزشکیان ازبانک مرکزی و جهاد کشاورزی بپرس ارز را به کی دادند نخاله های دامی بیاورند نیاوردند
پزشکیان مثل اینکه نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
عدم کفایت وزیر کشاورزی و معاون هایش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
کجای کاری برنج هندی که هفته قبل هفتصد بوده شده یک وهفتصد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
صبر و تحمل مردم هم اندازه ای دارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
بنادر پر هست از نهاده های دامی. شما که کمبود نهاده دامی دارید پس چرا صادر می کنید. هرگونه صادرات فرآورده های دامی یک رانت آشکار هست. بیشترین ارزبری را خرید خوراک دام دارد. نه تعداد دام نه تولید فرآورده دامی و در نتیجه نه میزان خوراک دام متناسب با احتیاج کشور نیست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
کلا داری چرت میگی.
ماجرای برنج تکرار شده.
دلیل گرانی، بی صاحب بودن بازاره. نهاده ها و هزینه ها گران شده، اما دامدار و مرغدار و کشاورز داره محصولش رو به قیمت قبل میفروشه. اونم به سختی!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
mehdi
۱۰:۴۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
واقعا متاسفم برای این کشور و خودم که داریم تحمل بی کفایتی و بی درایتی یک عده مسوول از خدا بیخبر میکنیم.
اداره کشور رو بلد نیستین بکشین کنار دیگه لعنتی ها
۰
۱
پاسخ دادن
