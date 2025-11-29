پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی فیلادلفیا به دلیل تهدید بمب‌گذاری به طور موقت متوقف شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اعلام اداره فدرال هوانوردی آمریکا (FAA) و پلیس، پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی فیلادلفیا روز جمعه به دلیل تهدید بمب‌گذاری به طور موقت متوقف شد که این حادثه بدون بروز انفجار خاصی برطرف گردید.

اداره فدرال هوانوردی اندکی پس از ساعت ۱۹:۰۰ به وقت محلی (۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ) دستور توقف پرواز‌ها در این فرودگاه را صادر و اعلام کرد که یک تهدید بمب گزارش شده است. حدود ۳۰ دقیقه بعد، این اداره اعلام کرد که حادثه امنیتی برطرف شده و عملیات عادی از سر گرفته شده است.

یک سخنگوی پلیس در بیانیه‌ای ایمیلی گفت که توقف پرواز‌ها به دلیل «وضعیتی بود که نیازمند کمک پلیس فیلادلفیا در داخل یک هواپیما بود.»

وی افزود: «این هواپیما برای پرواز تأیید شده و محدودیت توقف پرواز‌ها نیز لغو گردیده است.»

ماه جاری میلادی نیز گزارش‌هایی از تهدید‌های بمب در سایر فرودگاه‌های آمریکا دریافت شده بود که آنها نیز بدون بروز حادثه‌ای برطرف شده بودند.

عملیات فرودگاه ملی رونالد ریگان واشنگتن در اوایل ماه نوامبر به دلیل تهدید بمب علیه یک هواپیمای خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز به طور مختصر متوقف شد. اف‌بی‌آی در آن زمان اعلام کرد که به این گزارش رسیدگی کرده و چیزی خطرناک نیافته است.

در همان روز، یک پرواز خطوط هوایی دلتا از فرودگاه لاگواردیا نیز پس از گزارش تهدید بمب، قبل از برخاستن تخلیه شد.

منبع: رویترز

