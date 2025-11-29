باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا منصوریان مربی ایرانی با باشگاه الطلبه عراق به توافق رسید و هدایت این تیم را در ادامه بر عهده خواهد داشت.

سایت‌های عراقی این موضوع را تایید کردند و از علی رضا منصوریان به عنوان یکی از مربیان بزرگ ایران یاد کردند.

الطلابه در رتبه دهم جدول رده بندی قرار دارد و در حالی به سوی این انتخاب رفته که رسانه‌های عراقی حضور منصوریان را به عنوان یک انتخاب بزرگ از سوی مدیران این باشگاه معرفی کرده‌اند. در معرفی او آمده که منصوریان سرمربی سابق استقلال، دستیار پیشین کارلوس کی‌روش و یکی از بزرگترین فوتبالیست‌های ایران بوده است.