بازیکن پیشین تیم‌های ملی و استقلال به عنوان سرمربی یکی از تیم‌های عراق معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا منصوریان مربی ایرانی با باشگاه الطلبه عراق به توافق رسید و هدایت این تیم را در ادامه بر عهده خواهد داشت.

سایت‌های عراقی این موضوع را تایید کردند و از علی رضا منصوریان به عنوان یکی از مربیان بزرگ ایران یاد کردند.

الطلابه در رتبه دهم جدول رده بندی قرار دارد و در حالی به سوی این انتخاب رفته که رسانه‌های عراقی حضور منصوریان را به عنوان یک انتخاب بزرگ از سوی مدیران این باشگاه معرفی کرده‌اند. در معرفی او آمده که منصوریان سرمربی سابق استقلال، دستیار پیشین کارلوس کی‌روش و یکی از بزرگترین فوتبالیست‌های ایران بوده است.

برچسب ها: مربی فوتبال ، تیم عراقی ، بازیکن سابق استقلال
نخستین سرمربی تراکتور درگذشت
جعفری مربی زن جوان سال ۲۰۲۵ فوتبال آسیا شد
مربی سازنده فوتبال ایران درگذشت
ایران قهرمان وزنه‌برداری جام فجر شد
نساجی بالاخره باخت/ مس شهر بابک به رده دوم جدول رسید
دو عضو باشگاه استقلال و پرسپولیس محروم شدند
اسبقیان: رئیس فدراسیون ژیمناستیک با حکم قضایی تعیلق شده/ اینچه درگاهی: ابلاغیه‌ای به دستم نرسیده است
بازگشت سالار منجی به ایران/ آقامیری جایگزین شد
صعود گلشادنژاد و اباذری به یک چهارم نهایی کاراته قهرمانی جهان/ حیدری و خدابخشی حذف شدند
نبرد حساس تراکتور و چادر ملو در تبریز
پنالتی برای شمس آذر صورت نگرفت/ گل سوم پرسپولیس صحیح بود
پرسپولیس با روحیه خوب مقابل استقلال قرار می‌گیرد/ برنده دربی به سمت قهرمانی می‌رود
صدیقی: در جلسه‌ای درباره استعفای الهه منصوریان تصمیم گیری می‌کنیم
