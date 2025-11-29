باشگاه خبرنگاران جوان - سایت رسمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نوشت: «به اطلاع مردم عزیز و شریف ایران میرساند این فدراسیون نسبت به استفاده از عنوان نادرست برای نام تاریخی و رسمی خلیج فارس (Persian Gulf) در یکی از محتواهای رسانهای منتسب به فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی (FIA) ابراز تأسف کرده و این موضوع را مغایر با اصول حرفهای اطلاعرسانی و استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی میداند.
نام «خلیج فارس» براساس اسناد معتبر سازمان ملل متحد، منابع رسمی جهانی و پیشینه روشن تاریخی، تنها عنوان صحیح این پهنه آبی است. بر همین اساس، فدراسیون کشورمان طی مکاتبهای رسمی با FIA درخواست کرده است که اصلاح این خطا در تمامی بسترهای رسانهای انجام گرفته و دقت لازم در بهرهگیری از نامهای صحیح جغرافیایی در محتواهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر روابط حرفهای و تعاملات سازنده با FIA، همچنان بر صیانت از نامهای رسمی و ثبتشده بینالمللی پایبند بوده و این موضوع را از مسیرهای اداری، حقوقی و دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد.»