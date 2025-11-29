فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در پی انتشار محتوایی منتسب به FIA با عنوان نادرست برای خلیج فارس، خواستار اصلاح فوری و رعایت نام‌های معتبر جغرافیایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت رسمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نوشت: «به اطلاع مردم عزیز و شریف ایران می‌رساند این فدراسیون نسبت به استفاده از عنوان نادرست برای نام تاریخی و رسمی خلیج فارس (Persian Gulf) در یکی از محتوا‌های رسانه‌ای منتسب به فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) ابراز تأسف کرده و این موضوع را مغایر با اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی و استاندارد‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی می‌داند.

نام «خلیج فارس» براساس اسناد معتبر سازمان ملل متحد، منابع رسمی جهانی و پیشینه روشن تاریخی، تنها عنوان صحیح این پهنه آبی است. بر همین اساس، فدراسیون کشورمان طی مکاتبه‌ای رسمی با FIA درخواست کرده است که اصلاح این خطا در تمامی بستر‌های رسانه‌ای انجام گرفته و دقت لازم در بهره‌گیری از نام‌های صحیح جغرافیایی در محتوا‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر روابط حرفه‌ای و تعاملات سازنده با FIA، همچنان بر صیانت از نام‌های رسمی و ثبت‌شده بین‌المللی پایبند بوده و این موضوع را از مسیر‌های اداری، حقوقی و دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد.»

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
فدراسیون جهانی موتورسواری هم سبیلشان توسط دلارهای نفتی عربها چرب و چیلی شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خلج کلمه عربیه ، به جای فارس بگیم پارس این عربا پ ندارند ، شاخاب پارس
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خدا. ایران رو. رو سفید. کن. امنیت به. ایران بده
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۹:۵۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
دورد بر ایران
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
هزار سال زنده باشی خلیج همیشه فارس
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خلیج همیشه فارس. زنده پایدار باشی خلیج همیشه فارس
۰
۰
پاسخ دادن
