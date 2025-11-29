مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۳ درصدی مراجعات مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۳ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ از ابتدای امسال تا پایان مهر در استان خبر داد و گفت: در این مدت ۱۰۰ مصدوم برای بررسی صدمات ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

او با بیان اینکه از این تعداد ۶۵ نفر مرد و ۳۵ نفر زن بودند، افزود: بیشترین گروه سنی مصدومان بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین آن زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در ادامه گفت: شهرستان بابل با ۱۴ مورد بیشترین و شهرستان‌های بابلسر و جویبار هرکدام با یک مورد کمترین آمار گازگرفتگی سگ را داشته‌اند.

عباسی افزود: رامسر، تنکابن و چالوس نیز هرکدام با ۹ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند.

او در پایان با مقایسه آماری سال جاری و سال گذشته، افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶۳ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند که ۱۱۲ نفر آنان مرد و مابقی زن بودند.

منبع:روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران