مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۳ درصدی مراجعات مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۳ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ از ابتدای امسال تا پایان مهر در استان خبر داد و گفت: در این مدت ۱۰۰ مصدوم برای بررسی صدمات ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

او با بیان اینکه از این تعداد ۶۵ نفر مرد و ۳۵ نفر زن بودند، افزود: بیشترین گروه سنی مصدومان بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین آن زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در ادامه گفت: شهرستان بابل با ۱۴ مورد بیشترین و شهرستان‌های بابلسر و جویبار هرکدام با یک مورد کمترین آمار گازگرفتگی سگ را داشته‌اند.

عباسی افزود: رامسر، تنکابن و چالوس نیز هرکدام با ۹ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند.

او در پایان با مقایسه آماری سال جاری و سال گذشته، افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶۳ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند که ۱۱۲ نفر آنان مرد و مابقی زن بودند.

منبع:روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران

برچسب ها: پزشکی قانونی ، گازگرفتگی سگ
خبرهای مرتبط
افزایش ۲۶ درصدی مصدومین ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران
مجروح شدن ۸۸ مازندرانی بر اثر گازگرفتگی سگ
افزایش ۱۷ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
انسداد مقطعی محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
آخرین اخبار
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
انسداد مقطعی محور کندوان
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
توقف فوری حفاری‌های غیرمجاز و برخورد قضایی با متخلفان
دستگیری اعضای باند سارقان اماکن خصوصی در محمودآباد
امدادرسانی هلال احمر مازندران به ۹۴ حادثه
پهلوگیری روزانه پنج فروند کشتی نهاده دامی در بندر امیرآباد
قهرمانی مقاوم در مسابقات فوتبال زیر ۱۴ سال باشگاه‌های بابلسر
اقامت شبانه گردشگران در جنگل‌های آمل ممنوع شد
ضبط ماینر‌های قاچاق در شهرستان سیمرغ