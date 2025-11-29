فرمانده سپاه گالیکش گفت: ۵۰ نفر از دانش‌آموزان بسیجی پسر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ محمود بیات کوهسار گفت: در راستای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی نسل جوان با آرمان‌های شهدای دفاع مقدس، ۵۰ نفر از دانش‌آموزان بسیجی پسر صبح امروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

فرمانده سپاه گالیکش افزود:این اردوی معنوی فرصت ارزشمندی است تا نسل نوجوان و جوان ما از نزدیک با فداکاری‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند و پیام شهیدان را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

وی در ادامه تصریح کرد:حفظ یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ناب شهیدان از مهمترین اهداف بسیج است و راهیان نور دانشگاهی برای خودسازی و تهذیب اخلاق جوانان این مرز و بوم محسوب می‌شود.

برچسب ها: راهیان نور ، مناطق عملیاتی جنوب کشور
خبرهای مرتبط
اعزام ۱۵۰ دانش آموز دختر از گرگان به مناطق عمیاتی جنوب کشور
اعزام ۹۵ دانش آموز کلاله‌ای به مناطق عملیاتی جنوب کشور
آغاز هفته بسیج با اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و جهادی در آق‌قلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشکیل پرونده قضایی و احضار کارمند متخلف بیمارستان صیاد به دادسرای گرگان
اعزام ۵۰ دانش آموز بسیجی به مناطق عملیاتی جنوب کشور
آخرین اخبار
اعزام ۵۰ دانش آموز بسیجی به مناطق عملیاتی جنوب کشور
تشکیل پرونده قضایی و احضار کارمند متخلف بیمارستان صیاد به دادسرای گرگان
اقتدار و امنیت ایران اسلامی مدیون خون شهدا و پیشرفت های علمی