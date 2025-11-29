علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با مقامات پاکستانی بر نگرانی تهران از تشدید تنش‌ها بین کابل و اسلام‌آباد تأکید و آمادگی ایران برای هرگونه تلاش در جهت کاهش اختلافات و برگزاری نشست منطقه‌ای اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در جریان سفر به پاکستان، نگرانی عمیق تهران از تنش‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان را ابراز و اعلام کرد ایران حاضر است هر اقدامی برای کاهش اختلافات و کمک به حل بحران میان دو کشور انجام دهد.

لاریجانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه تروریسم یک چالش عمومی و فرامرزی است، بر لزوم مبارزه جمعی با این پدیده تأکید کرد. وی همچنین از اعلام آمادگی ایران به مقامات پاکستانی برای ارائه هرگونه کمک جهت خروج از بحران فعلی خبر داد.

این اظهارات در ادامه پیشنهاد قبلی ایران برای میانجی‌گری بین کابل و اسلام‌آباد و برگزاری یک نشست منطقه‌ای با هدف کاهش تنش‌ها و تضمین اجرای تعهدات دو طرف صورت گرفته است.

تنش‌های کنونی میان طالبان افغانستان و پاکستان پس از حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطق کابل و پکتیکا حدود دو ماه پیش آغاز شد و با واکنش تند مقامات طالبان، روابط دو کشور را به مرحله بحرانی کشاند.

پیش از این، سه دور مذاکرات با میانجی‌گری قطر و ترکیه برای کاهش اختلافات انجام شده که بی‌نتیجه مانده است. یکی از محورهای اصلی اختلاف، موضوع کنترل گروه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) است که همچنان به عنوان عاملی تهدیدکننده در روابط دو کشور باقی مانده است.

با توجه به ناموفق بودن گفت‌وگوهای پیشین، ابتکار جدید ایران برای برگزاری نشست منطقه‌ای می‌تواند فرصتی تازه برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره و کاستن از تنش‌های موجود باشد.

