تله‌های فرمونی روش موثر در کنترل آفات + فیلم

در گلخانه های خراسان شمالی روش های نوین مبارزه زیستی رونق گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در گلخانه های خراسان شمالی روش های نوین مبارزه زیستی رونق گرفته است، با تله های فرمونی آفات مهار می شوند و محصول سالم تر بدون سموم شیمیایی به دست می آید.

 

