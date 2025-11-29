یک نفتکش از ناوگان سایه روسیه در دریای سیاه و نزدیک به تنگه بسفر ترکیه دچار انفجار و آتش‌سوزی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک آژانس کشتیرانی روز جمعه گزارش داد که انفجاری در یک نفتکش از ناوگان سایه روسیه در دریای سیاه و نزدیک به تنگه بسفر ترکیه رخ داده که موجب آتش‌سوزی در اتاق موتور شده و عملیات نجات برای ۲۵ خدمه حاضر در کشتی آغاز شده است.

اداره امور دریایی ترکیه اعلام کرد که این نفتکش خالی، با نام «کایروس»، در مسیر حرکت به سوی بندر نووروسییسک روسیه بود که از "یک ضربه خارجی" که منجر به آتش‌سوزی در فاصله ۲۸ مایل دریایی از ساحل ترکیه شده بود، گزارش داد.

یک منبع مطلع از موضوع نیز گفت که یک نفتکش دیگر به نام «ویرات» نیز در نقطه‌ای دورتر در شرق دریای سیاه دچار انفجار شده است.

بر اساس داده‌های شرکت LSEG، هر دو نفتکش کایروس و ویرات در فهرست کشتی‌هایی قرار دارند که مشمول تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه پس از حمله تمام‌عیار آن به اوکراین در سال ۲۰۲۲ هستند.

آژانس کشتیرانی تریبکا اعلام کرد که کایروس در زمان وقوع حادثه تحت پرچم گامبیا در حال حرکت بود و بارگیری نداشته (در حال حرکت با آب توازن بوده است).

این آژانس گفت گزارش‌ها حاکی از آن است که کشتی ممکن است با یک مین برخورد کرده باشد و در خطر غرق شدن باشد و افزود که یدک‌کش‌های نجات و گارد ساحلی برای کمک اعزام شده‌اند.

اداره امور دریایی ترکیه در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس (X) گفت: «وضعیت ۲۵ خدمه حاضر در کشتی خوب است و واحد‌های نجات به منطقه اعزام شده‌اند تا خدمه را تخلیه کنند.»

یک منبع کشتیرانی گفت برخی از خدمه توسط یک کشتی نزدیک تخلیه شده‌اند.

این آژانس اعلام کرد که تردد کشتی‌ها از طریق تنگه همچنان ادامه دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: تانکر نفت کش ، تنگه بسفر ، تحریم روسیه
خبرهای مرتبط
زلنسکی: با ترامپ درباره تحریم روسیه گفت‌و‌گو کردیم
ضرر یک تریلیون یورویی اروپا درپی تحریم روسیه
آمریکا: پیامد‌های تحریم‌های جدید علیه روسیه را ارزیابی کرده‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار حزب‌الله: حق پاسخ به ترور الطباطبایی محفوظ است
تغییر استراتژی اسرائیل در سوریه: از عملیات زمینی به ترور‌های هوایی
هشدار روسیه به شرکت متا: واتس‌اپ در آستانه مسدودسازی کامل
محکومیت حمله اسرائیل به سوریه توسط ترکیه
۲۰ سال توطئه، ۱۲ روز رسوایی
ترامپ: ۹۰ درصد اسناد و فرمان‌های اجرایی بایدن را فسخ کردم
آکسیوس: استعفای رئیس دفتر زلنسکی درست پیش از مذاکرات با آمریکا «زلزله سیاسی» بود
درخواست گوترش درباره تضمین حقوق فلسطینی‌ها و اجرای راه حل دودولتی
توقف موقت پروازها در فرودگاه فیلادلفیا به دلیل تهدید به بمب‌گذاری
ایران به دنبال صلح بین افغانستان و پاکستان
آخرین اخبار
سخت اما دست‌یافتنی
پیروزی نمادین نوجوانان افغانستان در برابر نپال در آسیا
ایران به دنبال صلح بین افغانستان و پاکستان
درخواست گوترش درباره تضمین حقوق فلسطینی‌ها و اجرای راه حل دودولتی
توقف موقت پروازها در فرودگاه فیلادلفیا به دلیل تهدید به بمب‌گذاری
۲۰ سال توطئه، ۱۲ روز رسوایی
ترامپ: ۹۰ درصد اسناد و فرمان‌های اجرایی بایدن را فسخ کردم
تغییر استراتژی اسرائیل در سوریه: از عملیات زمینی به ترور‌های هوایی
هشدار حزب‌الله: حق پاسخ به ترور الطباطبایی محفوظ است
هشدار روسیه به شرکت متا: واتس‌اپ در آستانه مسدودسازی کامل
محکومیت حمله اسرائیل به سوریه توسط ترکیه
آکسیوس: استعفای رئیس دفتر زلنسکی درست پیش از مذاکرات با آمریکا «زلزله سیاسی» بود
اظهارات روسیه درباره استعفای رئیس دفتر زلنسکی و رسوایی فساد
تلگراف: واشنگتن ممکن است حاکمیت روسیه بر برخی مناطق اوکراین را به رسمیت بشناسد
تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
اعتراف ارتش اسرائیل به شهید کردن ۳ فلسطینی در کرانه باختری
استعفای رئیس دفتر زلنسکی همزمان با تفتیش منزل او توسط ماموران مبارزه با فساد
گاردین: رسوایی فساد در اوکراین، رابطه ویژه زلنسکی با دستیار ارشد او را تهدید می‌کند
شکایت لبنان از اسرائیل به سازمان ملل
سازمان ملل: حمله اسرائیل به جنوب سوریه غیرقابل قبول است
واکنش چین به ادعای برتری فضایی آمریکا
سیل ویرانگر اندونزی بیش از ۱۷۰ قربانی گرفت + تصاویر
یورش خونین رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه؛ ۱۳ نفر از جمله دو کودک به شهادت رسیدند
آمادگی ترکیه برای میزبانی مجدد مذاکرات صلح روسیه و اوکراین
توقف کامل صادرات گاز ایران به عراق برای یک هفته
دیوان کیفری بین‌المللی درخواست آزادی موقت دوترته را رد کرد
استعفای وزیر دفاع رومانی در پی تردید درباره اصالت مدرک دانشگاهی
اوکراین مدعی حمله به پالایشگاه نفت ساراتوف روسیه شد
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد