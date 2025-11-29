باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک آژانس کشتیرانی روز جمعه گزارش داد که انفجاری در یک نفتکش از ناوگان سایه روسیه در دریای سیاه و نزدیک به تنگه بسفر ترکیه رخ داده که موجب آتش‌سوزی در اتاق موتور شده و عملیات نجات برای ۲۵ خدمه حاضر در کشتی آغاز شده است.

اداره امور دریایی ترکیه اعلام کرد که این نفتکش خالی، با نام «کایروس»، در مسیر حرکت به سوی بندر نووروسییسک روسیه بود که از "یک ضربه خارجی" که منجر به آتش‌سوزی در فاصله ۲۸ مایل دریایی از ساحل ترکیه شده بود، گزارش داد.

یک منبع مطلع از موضوع نیز گفت که یک نفتکش دیگر به نام «ویرات» نیز در نقطه‌ای دورتر در شرق دریای سیاه دچار انفجار شده است.

بر اساس داده‌های شرکت LSEG، هر دو نفتکش کایروس و ویرات در فهرست کشتی‌هایی قرار دارند که مشمول تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه پس از حمله تمام‌عیار آن به اوکراین در سال ۲۰۲۲ هستند.

آژانس کشتیرانی تریبکا اعلام کرد که کایروس در زمان وقوع حادثه تحت پرچم گامبیا در حال حرکت بود و بارگیری نداشته (در حال حرکت با آب توازن بوده است).

این آژانس گفت گزارش‌ها حاکی از آن است که کشتی ممکن است با یک مین برخورد کرده باشد و در خطر غرق شدن باشد و افزود که یدک‌کش‌های نجات و گارد ساحلی برای کمک اعزام شده‌اند.

اداره امور دریایی ترکیه در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس (X) گفت: «وضعیت ۲۵ خدمه حاضر در کشتی خوب است و واحد‌های نجات به منطقه اعزام شده‌اند تا خدمه را تخلیه کنند.»

یک منبع کشتیرانی گفت برخی از خدمه توسط یک کشتی نزدیک تخلیه شده‌اند.

این آژانس اعلام کرد که تردد کشتی‌ها از طریق تنگه همچنان ادامه دارد.

منبع: رویترز