شتاب طرح انتقال آبرسانی از طالقان به قزوین/ تکمیل فاز مهرگان تا خرداد سال آینده

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: عملیات طرح بزرگ انتقال آبرسانی از طالقان به قزوین آغاز شده و پیمانکاران در چند جبهه کاری به صورت همزمان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه اولویت نخست اجرای طرح، تامین آب شرب شهر جدید مهرگان به طول ۳۵ کیلومتر خواهد بود، تصریح کرد: در طول این مسیر، خط انتقال تعریف شده که ۲ پیمانکار شامل جهاد نصر و قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حال اجرای طرح می‌باشند تا فاز یک طرح هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

ستوده ادامه داد: فاز‌های بعدی طرح در مجموع ۳۰۰ کیلومتر است که ادامه مسیر از مهرگان تا قزوین به طول حدود ۲۰ کیلومتر و سپس به تاکستان امتداد پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین همچنین از احداث یک تصفیه‌خانه سه مترمکعبی در ثانیه خبر داد و تاکید کرد: این تصفیه‌خانه نیز در مسیر خط انتقال آب قرار دارد و اجرای آن برعهده قرارگاه خاتم خواهد بود.

وی در تشریح ساختار مالی و اجرایی پروژه انتقال آب از طالقان به قزوین یادآور شد: پیش از این جهاد نصر به عنوان پیمانکار در پروژه فعال بود، اما با الگوی جدید تامین مالی و مشارکت سازمان اوقاف، قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار اصلی وارد کار شده و در کنار سرمایه‌گذار (اوقاف) طرح را پیش می‌برد.

ستوده درخصوص زمان‌بندی تکمیل فاز اول اظهار کرد: با توجه به حجم عملیات حفاری، لوله‌گذاری، نصب اتصالات و اجرای حوضچه‌های بین‌راهی، تکمیل ۳۵ کیلومتر این مسیر تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نخواهد بود، اما اگر روند تامین لوله توسط پیمانکار سرعت بگیرد، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان خرداد ۱۴۰۵ فاز مهرگان به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان قزوین ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذار طرح تاکید کرد: اجرای این طرح حیاتی می‌تواند بخش مهمی از نیاز آبی استان را در سال‌های آینده تامین کند و امیدواریم با تداوم همکاری‌ها، فاز‌های بعدی نیز در موعد مقرر اجرا شود.

اعتبار پروژه انتقال آب از طالقان به قزوین و سایر شهر‌های استان به شیوه نوین تامین مالی و به ابتکار استاندار قزوین، مبلغ ۱۵ همت برآورد شده است.

منبع: ایرنا